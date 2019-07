ESCLUSIVA Mister Colomba: “Grande crescita di Inter e Milan, due filosofie diametralmente opposte”

Commento su questa sessione di mercato da parte del mister Franco Colomba

La sessione estiva di calciomercato è cominciata da poco più di 10 giorni e la Serie A è già in fermento per i vari trasferimenti che man mano si stanno concretizzando.

Dopo la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo, è ovviamente ancora la Juventus che tratta i big del panorama europeo e internazionale, dopo essersi aggiudicata due parametri zero di qualità come Rabiot e Ramsey ed essere ad un passo dalla stellina olandese De Ligt.

L’Inter ha infiammato la tifoseria con l’arrivo di Antonio Conte in panchina e l’affare Barella è ormai cosa fatta (battendo così la concorrenza della Roma). Sull’altra sponda del Naviglio è invece sbarcato Marco Giampaolo, pronto a portare una filosofia di gioco offensiva per i supporter del Milan.

Ospite qui in redazione oggi abbiamo nientemeno che Franco Colomba, allenatore di diverse piazze di Serie A (come Bologna e Parma tra le altre) che in ESCLUSIVA ha così commentato la situazione delle due milanesi:

Franco Colomba e il calciomercato di Inter e Milan

“Stanno crescendo due grandi realtà, diciamo che l’Inter ad oggi si è mossa meglio perché vuole rompere col passato recente e iniziare un nuovo ciclo con Antonio Conte. Marco Giampaolo è un maestro di calcio che meritava la panchina di una big come il Milan già da diversi anni. Diciamo che Inter e Milan hanno due filosofie diametralmente opposta: il club di Suning vuole costruire una realtà combattiva e forte come il suo condottiero in panchina, mentre l’ex guida tecnica della Sampdoria è l’ideale per far esplodere le qualità dei giovani rossoneri e farli maturare in fretta. Icardi sul mercato? Non sta a me commentare queste situazioni a prescindere da quello che succederà nelle prossime settimane, diciamo che Antonio Conte vuole calciatori dediti totalmente alla causa e non accetta distrazioni o problemi extra campo di nessun tipo”.

Simone Ciloni