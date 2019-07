Incendio in una centrale termoelettrica, a 33 anni da Chernobyl torna la paura: un morto e 13 feriti in Russia

A 33 anni dal disastro nucleare di Chernobyl, una nuova esplosione ha interessato una centrale elettrica vicino a Mosca e ha causato un morto e 13 feriti

Una centrale termoelettrica di Mytishchi, una cittadina che si trova nella regione di Mosca, è stata interessata da un vastissimo incendio che ieri ha ucciso un uomo e ha ferito altre 13 persone, secondo i dati che sono stati diffusi da Radio Free Europe. Soltanto uno dei feriti è stato ricoverato in ospedale. L’incendio, spaventoso, ha originato fiamme alte anche 50 metri e una grande nube nera avvistata anche a km di distanza.

Incendio in una centrale termoelettrica russa, tutto è partito da una pompa di benzina

Nella giornata di ieri la centrale termoelettrica TETs-27 di Mytishchi (Russia) è stata devastata da un incendio che ha causato la morte di un uomo e il ferimento di altre 13 persone. Pare che l’incendio si sia originato a partire da una pompa di benzina che si trova nei pressi della centrale. Le fiamme– alte anche più di 50 metri– hanno scioccato i presenti, e subito la memoria è andata al disastro di Chernobyl di 33 anni fa. Per domare il fuoco si è reso necessario l’intervento di 70 unità antincendio e di due elicotteri.

Incendio in una centrale termoelettrica russa, le fiamme spente dopo due ore

È durato circa due ore l’incendio che ieri ha devastato la centrale termoelettrica di Mytishchi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto ma non sono riusciti a spegnere le fiamme prima che queste colpissero un edificio in cui si trovano degli uffici e un’unità di stoccaggio. La centrale, attiva dal 1992, sfrutta il gas naturale come principale combustibile. I testimoni oculari hanno girato diversi video amatoriali e non hanno mancato di paragonare l’accaduto, appunto, alla tragedia di Chernobyl.

Maria Mento