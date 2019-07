Mara Fasone attacca Deianira Marzano su Instagram – VIDEO

Mara Fasone sbotta su Instagram contro Deianira Marzano

Si torna a parlare di Mara Fasone, divenuta nota per aver partecipato nei panni di tronista al Trono Classico di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5.

La Fasone ha attaccato su Instagram Deianira Marzano. Lei non può vedere ciò che pubblica sui social perché in passato l’ha bloccata ed è per questo che ha chiesto ai suoi fan di inviarle i video dove parla di lei.

L’ex tronista tramite alcune Instagram Stories è sbottata contro la Marzano. Questo è ciò che ha detto: “La signorina si permette di parlare senza condizioni di causa. Io capisco che tu ti sei scelta il tuo tipo di lavoro, ma almeno accertati prima di sparare a vanvera inutilmente. Cara Deianira, questa è la seconda volta che vengo disturbata dalla tua voce e dai tuoi ragionamenti grotteschi e mi hai veramente stufata, sei nulla.”

E ancora: “Smettila di parlare delle altre persone senza condizioni di causa! Sei così ignorante e povera dentro, che invece delle labbra dovresti rifarti il cervello, perché sei zero! Vuota! Zero!”

Mara ha chiarito che non è la causa della crisi tra Soleil e Jeremias come la Marzano ha lasciato credere. Ha infatti concluso il suo sfogo dicendo: “Io non c’entro nulla con la rottura tra Jeremias e Soleil, semplicemente abbiamo passato un pomeriggio in barca con amici in comune. Pazza ignorante non ci sono solo i follower, c’è altro!”

Deianira Marzano dopo lo sfogo dell’ex tronista sui social ha scritto: “Meglio “Derenira” che DERETANA COME TE. La visibilità che non avete certo NON VE LA DO IO.”

Sara Fonte