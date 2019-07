Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 luglio 2019: lo Scorpione può cedere alla passione, il Sagittario deve ritrovare la forma fisica

Venerdì 12 luglio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. Per motivi tecnici, l’oroscopo tornerà venerdì prossimo. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Weekend con una marcia in più. Forse qualcosa sta cambiando nella tua vita? Parlo soprattutto del lavoro. È chiaro che non tutti avranno tutte queste grandi occasioni, però si muove qualcosa rispetto agli inizi dell’anno, quindi chi ha un progetto lo può varare, chi ha avuto dei disturbi li può superare. Cogliete sempre la palla al balzo, quello lo devo dire per fortuna l’Ariete, da questo punto di vista, è bravissimo però- siccome le esperienze della vita non sono sempre favorevoli- posso immaginare che anche un Ariete impetuoso se ha vissuto un passato complesso adesso possa dire “Ma mi conviene o no fare questa cosa?”. Non dico che devi lanciarti in tutto quello che capita, senza ragionare, però attenzione a non pentirti di non aver fatto una scelta importante in autunno, quando le risorse saranno minori;

Toro. In questo weekend forse le spese devono essere amministrate con saggezza, ma in generale questo è un periodo che invita tutti i nati sotto questo segno zodiacale a riservare proprio all’aspetto pratico della vita un’attenzione maggiore. Probabile che tu sia anche innervosito per questioni riguardanti l’abitazione, un contratto d’affitto, qualcosa che in qualche modo ti riguarda e riguarda la famiglia;

Gemelli. I Gemelli quando amano spigolano, possono diventare anche un pochino irriverenti. Quante volte ti sei divertito a stuzzicare una persona che ti interessa. Di solito, quando ci innamoriamo, quando comunque proviamo un sentimento, o una passione per qualcuno, ci dimostriamo dolci, cerchiamo di piacere anche perché magari siamo comprensivi. Ecco, il Gemelli ragiona fino a un certo punto in questo modo perché pensa che dire la battutina, diventare un po’ critico, è anche divertente. Bisogna capire con chi hai a che fare perché uno Scorpione o un Pesci potrebbero irritarsi se tu diventi troppo caustico;

Cancro. Tutta l’attenzione delle stelle è su di te. La fatica c’è, d’accordo, ma tagliare i rami secchi è più facile anche perché finalmente Saturno– non ora, ma tra qualche mese- la smetterà di darti problemi. Bisogna essere molto cauti e perseveranti altrimenti si rischia di lavorare tanto e di ottenere poco. Tutti i cambiamenti che ci sono stati nel lavoro nel corso degli ultimi tempi sono stati faticosi da affrontare. Fine settimana in crescita per i sentimenti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone, dopo due giornate in cui spero non abbia discusso, si appresta a vivere un agosto di grande forza. Io voglio invitare tutti quelli che hanno avuto problemi d’amore, che sono reduci da una separazione, a vincere ogni ritrosia, a dimostrare quanto sanno amare. Incontri favoriti perché? Perché anche tu in questo periodo sei più rilassato, più amante delle occasioni che possono nascere anche in questa particolare, torrida, estate;

Vergine. Mettere in qualche modo in riga le persone che ti stanno attorno è nel tuo DNA. Magari lo fai con dolcezza e dici “Magari sarebbe meglio e in questo periodo cambiassimo vita”, “Sarebbe meglio risparmiare”, “Sarebbe meglio acquistare/vendere”. Dipende. Bene, non tutte le proposte che stai facendo sono accettate da chi in questo momento è contrario alle tue idee. Attenzione perché spesso nella tua vita sentimentale ci sono persone che si appoggiano un po’ troppo alle tue decisioni. Poi ti lamenti perché hai a che fare con qualcuno che sembra poco attento, poco forte. con Sagittario, Gemelli e Bilancia ci vuole pazienza;

Bilancia. La Bilancia in questi giorni è un po’ frastornata perché pensa di non avere tanti sbocchi o comunque, anche se in questi giorni ha la possibilità di raddoppiare il proprio lavoro, pensa a maggior ragione che deve darsi da fare. Quindi, ci sono Bilancia carichi di lavoro che hanno paura di sbagliare e quindi metteranno un po’ in croce tutti quelli che hanno attorno, persone che collaborano, oppure altri che pensano che una certa collaborazione dovrebbe finire, dovrebbe cambiare. Cerca di risollevare mente e spirito facendo qualcosa che ti piace;

Scorpione. Lo Scorpione vede un po’ il futuro grigio. Sappiamo che questo è un segno zodiacale che va a giornata, ci sono giornate in cui è molto contento e altre in cui è un pochino critico. Però ultimamente avresti avere scoperto che è più facile vivere un sentimento. Addirittura, anche chi si lasciava scivolare addosso le cose può essere preso da una passione. Le storie che nascono ora non è detto che reggano alla tensione di agosto, ma vanno vissute con interesse. Voglia di chiudere una porta per aprire un portone.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Passione, passione, passione. Tu hai passione per l’amore, ovviamente, passione per il lavoro, passione per la tua vita. Quando questa passione non c’è più, quando tutto ti sembra ovvio, le cose vanno male. In questi giorni potresti scoprire, anche grazie a un’apparente débâcle, defiance, dal punto di vista lavorativo che tu hai altre priorità. Fisicamente noto però uno stato di grande affaticamento che bisogna compensare;

Capricorno. Hai una gran voglia di liberarti da situazioni difficili che potrebbero provenire dall’esterno, quindi le provocazioni non contano però devo dire che in amore restano. Questa Venere opposta parla di sentimenti che sono ancora allo sbando. Qualcuno deve dimenticare una storia finita da poco, altri non riescono ad andare d’accordo col partner. Ci vuole un po’ di prudenza. Stai cercando di capire che cosa è accaduto negli ultimi tempi. Nuovi progetti di lavoro favoriti per l’autunno;

Acquario. L’Acquario in questo weekend deve fare delle scelte che riguardano anche l’amore. Tutti i rapporti sentimentali vivono un momento di grande stanchezza, oppure nei casi migliori, uno dei due ha dei problemi di lavoro, quindi parla un po’ meno, sta sulle sue. A volte capita nella coppia che ci siano delle piccole tensioni. Io chiedo anche di osservare- lo dico anche alle coppie di lunga data- come sta andando la vita intima, ecco, perché perdere dei riferimenti è facile e ad agosto potrebbe esserlo di più;

Pesci. C’è un po’ di fiacca e per il segno dei Pesci fiacca vuol dire anche noia, quindi se una situazione ti ha stancato devi cercare di cambiarla. Questioni legali da risolvere entro l’autunno, progetti. Per esempio potresti chiedere un permesso. Sei in attesa di una risposta. C’è chi fa una pratica al Comune, c’è chi deve richiedere un’autorizzazione: ecco, tutto quello che riguarda un po’ la vita per ora è bloccato ma sarà favorito a breve, e magari devi anche aiutare una persona che ami a realizzare un progetto. Da questo punto di vista attenzione alle spese. Nei rapporti con il Leone ci vuole un po’ di pazienza in più;

