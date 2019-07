Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 12 luglio 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

–“Inchiesta sulla Lega e i russi”

Mosca: nessuna ingerenza. Salta il tavolo sulle autonomie. Atlantia: studiamo il piano Alitalia

Savoini indagato per corruzione. Conte: «La magistratura vada avanti»

Dopo la notizia rilanciata ieri dagli Stati Uniti su dei fondi che la Lega avrebbe ottenuto dalla Russia, è stata aperta un’inchiesta che vede indagato per corruzione il leghista Gianluca Savoini. Mosca, intanto, nega il suo coinvolgimento e ribadisce di non essere mai entrata nelle questioni politiche italiane.

–“Suzanne, la scienziata uccisa e ritrovata in un bunker”

A Creta. Era scomparsa da nove giorni mentre faceva jogging

È Suzanne Eaton, scienziata statunitense, la donna scomparsa a Creta da quasi dieci giorni che è stata ritrovata cadavere in un bunker della Seconda Guerra Mondiale. La donna sarebbe morta per soffocamento. Si indaga per omicidio.

Il Sole 24 Ore

–“Alitalia, ok di Atlantia ad approfondire il piano industriale”

C’è anche Atlantia per il rilancio di Alitalia. La società ha dato mandato al Ceo Giovanni Castellucci di approfondire la sostenibilità ed efficacia del piano industriale relativo ad Alitalia. La questione della partecipazione di Atlantia alla cordata, secondo quanto affermato dal Ministro Toninelli, sarà approfondita nelle sedi opportune ma non dovrà intrecciarsi con la vicenda del crollo del Ponte Morandi di Genova.

–“Sviluppatori, analisti, progettisti: l’hi-tech cerca 45mila specialisti”

Il settore dal quale potrebbero arrivare possibilità di impiego in gran numero è quello dell’hi-tech. Ma pare che, al momento, sia un settore in cui la ricerca di specialisti non dia i frutti adeguati.

La Gazzetta dello Sport

–“Barella-Inter è fatta!”

Mercato bum bum

Oggi visite, poi subito da Conte

Al Cagliari 15 milioni in 2 anni

Lukaku intanto si avvicina

Conclusa la trattativa tra l’Inter e il Cagliari per l’acquisto di Barella: 30 milioni al Cagliari, suddivisi in due anni. Oggi il giocatore sosterrà le visite mediche. Si attende ora il responso, da oltremanica, per il passaggio di Lukaku dallo United.

–“Giallo Ciccone”

Che impresa sui Vosgi

C’è un italiano in cima al Tour

Una favola nel mito di Pantani

Impresa dell’italiano Giulio Ciccone al Tour de France. Arrivato secondo nella tappa di la Plance des Belles Filles, che tradizionalmente porta bene agli italiani (vinsero anche Fabio Aru e Vincenzo Nibali), la mancata vittoria di tappa si è trasformata nel trionfo momentaneo in classifica generale: Giulio Ciccone ha conquistato la maglia gialla.

La Repubblica

–“Moscopoli”

Petrolio e tangenti

Emendamento della Lega per favorire i finanziamenti dall’estero ai partiti

Indagato Savoini, uomo-ombra di Salvini. Pd contro la presidente del Senato

Il percorso dei 65 milioni: che cosa si dissero italiani e russi all’hotel Metropol

In primo piano l’inchiesta che vede al centro la Lega e Gianluca Savoini, indagato per corruzione. Sotto la lente di ingrandimento i finanziamenti che la Lega avrebbe ricevuto dalla Russia: rivelatore sarebbe l’incontro, avvenuto all’hotel Metropol, tra italiani e russi. Tra loro anche Savoini.

–“50 anni dopo Robinson sulla Luna”

Il 20 luglio 2019 saranno trascorsi 50 anni dal primo allunaggio dell’uomo. In edicola, per tutta la prossima settimana, la storia di copertina di Robinson che proverà a rispondere a ci che ancora non sappiamo con certezza.

La Stampa

-Tria: “Possibile l’accordo sulle autonomie. Sì ai Benetton in Alitalia”

Intervista al Ministro dell’Economia

“Assieme a Francia e Spagna cambieremo la politica fiscale

In primo piano oggi, su La Stampa, un’intervista realizzata con il Ministro Giovanni Tria. Il Ministro dell’Economia apre alla partecipazione di Atlantia alla cordata che rileverà la compagnia aerea Alitalia.

-“L’affondo del candidato Biden. Trump distrugge la Nato”

Joe Biden, candidato alla Casa Bianca per i democratici, ha concluso il suo primo discorso in campagna elettorale e ha parlato di politica estera. Secondo Biden si deve tornare agli accordi sul nucleare. Biden ha fortemente criticato la politica di Donald Trump, asserendo che qualora il Presidente venisse rieletto una seconda volta la Nato potrebbe non sopravvivere. Trump sta minacciando la sicurezza globale.

Maria Mento