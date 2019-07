Tragedia a Roma: travolta da un camion, muore una donna in carrozzina

Tragico incidente a Roma: un camion ha travolto una donna in carrozzina che stava attraversando la strada nei pressi di un cantiere, a nulla sono serviti i soccorsi.

La vita di Angiolina Principessa, donna di 55 anni originaria di Poggio Maiano (piccolo comune nella provincia di Rieti), si conclusa drasticamente nel pomeriggio di ieri, quando è stata travolta da una camion. La donna, hanno fatto sapere i familiari, si trovava a Roma per fare un controllo medico e sarebbe dovuta tornare in serata a casa.

Secondo quanto emerso dalla cronaca locale, Angiolina stava percorrendo Piazzale Appio quando, giunta in prossimità di un cantiere, si è trovava nella necessità di affrontare un attraversamento pedonale temporaneo (quello con le strisce gialle che viene creato proprio in prossimità dei cantieri). Non vedendo giungere nessuno la donna ha attraversato, ma quando è giunta a metà strada tra un marciapiede ed un altro è stata travolta dal camion.

Donna in carrozzina travolta da un camion: vano l’intervento dei soccorsi

Il mezzo pesante l’ha trascinata per un metro e mezzo prima di riuscire a fermare la propria corsa. L’autista del camion, infatti, si è accorto solamente dopo di averla investita ed è sceso subito a prestare i primi soccorsi. Poco dopo è arrivata anche un’ambulanza, ma le ferite erano troppo gravi ed i medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

Come da prassi sul luogo dell’incidente fatale sono giunti anche gli agenti della Polizia che si sono occupati di effettuare i rilevamenti del caso e di interrogare l’autista sull’accaduto. Finiti i rilievi sulla scena è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale, il mezzo è stato sequestrato e sarà presa visione delle registrazioni delle telecamere del cantiere. Proprio queste saranno fondamentali per capire se l’autista si è distratto o non ha semplicemente visto la vittima.