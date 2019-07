Skype non funziona in Italia e in Europa: disservizio oggi venerdì 12 luglio 2019

Un altro stumento fondamentale per la comunicazione nell’era di internet fa quest’oggi le bizze, dopo il down di WhatsApp, Facebook ed Instagram di qualche giorno fa.

Quest’oggi, venerdì 12 luglio 2019, è Skype a fare le bizze.

A segnalarlo, migliai di utenti in Italia e in gran parte d’Europa: i problemi vengono rilevati sia per la versione mobile che per quella desktop che per quella web.

La piattaforma risulta al momento inaccessibile – o meglio: è possibile connettersi ma non è possibile trovare nessun altro connesso – e non è posssibile comunicare con nessuno, né tramite messaggi né tramite (video) chiamate.

Come è possibile vedere connettendoci a Down Detector, il problema è diffuso in tutta Europa ma anche nella parte europea della Russia.

Si attendono comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft (Skype è infatti un servizio di messaggistica online di proprietà Microsoft) o la risoluzione dello stesso problema.