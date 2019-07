Stasera in tv | Cosa c’è in tv oggi 12 luglio 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 12 luglio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata di oggi, 12 luglio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, il concerto “Signore e signori, Al Bano e Romina Power”. A seguire, il tg della notte.

Su Rai 2 va in onda il film “La vendetta della sposa”: proprietaria di un salone di bellezza e prossima al matrimonio con l’uomo dei suoi sogni, Miya vede la sua esistenza andare per il meglio. Le cose, però, prendono una strana piega quando riceve un invito per partecipare alle nozze del fidanzato Ian con l’ex Lily. Si ritroverà cosi a essere perseguitata da una misteriosa figura in abito da sposa, convincendosi che Lily stia portando avanti pericolosi e contorti propositi di vendetta. In seconda serata, il film “Lei è la mia ossessione”.

Su Rai 3 va in onda “La grande storia”, seguito da “La tv delle ragazze”, in replica.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Delitto perfetto”: ricco uomo d’affari è sull’orlo del fallimento, l’unica cosa che potrebbe salvarlo sarebbe ereditare il patrimonio della moglie. Scoperto che la dolce metà ha un amante, costringe quest’ultimo ad ucciderla con un piano perfetto. Subito dopo, “DonnAvventura-Summer Beach”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “La sai l’ultima?”. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 vanno in onda le serie tv “Chicago Med” e “The brave”.

Su La 7 va in onda il film “Affari sporchi”: agenti i degli affari interni indagano su poliziotti disonesti nella cornice della bellissima Los Angeles. Subito dopo, il film “L’inferno di cristallo”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Iris il film “Maverick”: Bret Maverick è una figura piuttosto singolare, nel panorama del West. Un incallito giocatore d’azzardo, un tipo che preferisce il latte al whisky e che, quando deve togliersi dai guai, appena può, usa l’astuzia piuttosto che la violenza. Comunque sia, nonostante le sue doti, al nostro capita spesso di essere truffato da amici e nemici. Il cattivo Angel, per esempio, gli tende un’imboscata, mentre il bizzarro, di nome Commodoro, tenta di raggirarlo. E come se non bastasse, sul suo cammino incontra una biscazziera tanto abile quanto affascinante.

Stasera in tv, programmazione completa, in prima e seconda serata di venerdì 12 luglio 2019

Rai 1

21:20 Signore signori, Al Bano e Romina Power

00:30 Tg1

Rai 2

21:20 La vendetta della sposa (film)

23:30 Lei è la mia ossessione (film)

Rai 3

21:20 La grande storia

23:30 La tv delle ragazze

Rete 4

21:20 Delitto perfetto (film)

23:30 DonnAvventura

Canale 5

21:20 La sai l’ultima?

00:30 Tg5

Italia 1

21:20 Chicago Med

00:00 The Brave

La 7

21:20 Affari sporchi (film)

23:30 L’inferno di cristallo (film)

Maria Rita Gagliardi