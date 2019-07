Fine delle speranze per Stefano Marinoni: il corpo del 22enne trovato sotto un traliccio

Stefano era scomparso da Baranzate il 4 luglio, l’appello delle sorelle è diventato virale su Facebook. Si teme possa essersi suicidato

La famiglia non ha mai perso la speranza e l’appello delle sorelle sui social era diventato virale, con decine di migliaia di condivisioni in ogni parte d’Italia. Purtroppo però l’epilogo riguardante le ricerche di Stefano Marinoni, il 22enne scomparso da alcuni giorni a Baranzate, non è positivo. Il corpo del ragazzo è stato individuato nel pomeriggio del 12 luglio sotto un traliccio dell’energia elettrica tra i comuni di Rho ed Arese, a circa 300 metri dalla sua auto, una Smart la cui targa era stata diffusa nell’appello social per chiedere a tutti un aiuto o informazioni relative a Stefano del quale si erano perse le tracce dal 4 luglio. Il decesso sarebbe, secondo le prime informazioni, conseguenza dello schianto al suolo ma non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un possibile suicidio.

Morte Stefano Marinoni, le prime ipotesi

Il cadavere è stato trovato in avanzato stato di decomposizione mentre l’auto era regolarmente parcheggiata in strada. Sono stati i carabinieri a notare il veicolo intorno alle 12 e, poco dopo, a scoprire il corpo del 22enne. Sul posto è intervenuto il medico legale, che ha accertato una frattura ossea dello sterno compatibile con la caduta da diversi metri di altezza. Ma solo i risultati dell’autopsia potranno far luce sulle cause della morte. Secondo gli investigatori Stefano potrebbe essersi arrampicato sul traliccio per poi gettarsi ma tutte le piste rimangono aperte. Il giovane aveva detto ai genitori che sarebbe andato da alcuni amici e non aveva portato con sè portafoglio o documenti. Il cellulare è sempre rimasto spento sin da quando la famiglia ha iniziato a cercarlo: non risultano particolari tensioni con genitori, sorelle o amici. Indosso aveva i vestiti del giorno della scomparsa.