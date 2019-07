Calcio: amichevole Napoli-Benevento, dove vederla in TV?

Prima amichevole stagionale per la squadra partenopea guidata da Carlo Ancelotti contro il Benevento. Il match si giocherà a partire dalle 17.30 a Dimaro e sarà trasmesso da Sky sul canale Sky Sport Serie A.

A una settimana esatta dall’inizio del ritiro a Dimaro, il Napoli scende in campo per la prima amichevole stagionale contro il Benevento. L’amichevole si giocherà proprio sul terreno di gioco della cittadina trentina di Dimaro a partire dalle 17.30. Il match sarà visibile sui canali Sky dalle 17.30 e precisamente sul canale Sky Sport Serie A.

L’amichevole di oggi sarà la prima occasione stagionale del Napoli per testare la condizione atletica, in vista di una stagione che si prospetta interessante. Dopo gli acquisti di Di Lorenzo dall’Empoli e di Manolas dalla Roma, la squadra partenopea sembrerebbe sempre più vicina all’acquisto del talento colombiano James Rodriguez dal Real Madrid.

L’amichevole fra Napoli e Benevento sarà visibile agli abbonati Sky a partire dalle 17.30. Il Napoli è stato seguito in massa dai propri tifosi in questi giorni nel ritiro sui monti del Trentino Alto Adige e c’è grande entusiasmo in tutto l’ambiente. L’amichevole di oggi contro il Benevento allenato da Pippo Inzaghi, sarà la prima delle tre amichevoli che il Napoli giocherà a Dimaro: venerdì prossimo è in programma il secondo test stagionale contro la Feralpisalò, mentre l’ultimo impegno ci sarà il 24 luglio contro la Cremonese.