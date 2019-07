Il mondo del calcio in ansia: Mihajlovic potrebbe lasciare la panchina del Bologna per problemi di salute

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic potrebbe essere costretto a lasciare la panchina del Bologna per alcuni gravi problemi di salute. Alle 16.30 di oggi pomeriggio l’allenatore serbo spiegherà la situazione in una conferenza stampa.

Il mondo del calcio è in ansia, dopo l’allarmante notizia uscita fuori nelle ore scorse su un grave problema di salute occorso all’attuale allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic.

I primi esami clinici a cui si è sottoposto Mihajlovic hanno subito evidenziato l’assoluta urgenza di ricorrere a una terapia d’urto. Non sono ancora chiari i precisi problemi di salute del tecnico serbo, ma sicuramente questa brutta situazione lo terrà lontano dai campi per parecchio tempo.

Alle 16.30 di oggi Mihajlovic spiegherà meglio la situazione in una conferenza stampa in programma a Casteldebole

Tutto ancora è avvolto in un velo di incertezza, ma alle 16.30 di oggi se ne saprà di più: in una conferenza stampa in programma a Casteldebole Mihajlovic spiegherà meglio la situazione. La speranza è che tutto possa risolversi per il meglio. L’allenatore serbo 50enne, a causa dei suoi problemi di salute, non sta partecipando al ritiro precampionato del Bologna, iniziato due giorni fa a Castelrotto in provincia di Bolzano.

Sinisa Mihajlovic era tornato a Bologna a gennaio (proprio con la squadra rossoblù aveva iniziato la sua carriera da allenatore dieci anni fa), quando prese una squadra in piena zona retrocessione guidandola alla salvezza con un rendimento strepitoso nelle ultime 15 giornate. La miracolosa salvezza aveva fatto guadagnare al tecnico serbo la riconferma in panchina.