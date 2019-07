Calciomercato Inter, Mauro Icardi sempre più lontano: l’ex capitano abbandona il ritiro

.@MauroIcardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro di Lugano.

Il club e l’attaccante argentino hanno preso questa decisione di comune accordo.

Icardi proseguirà il suo percorso di ricondizionamento atletico nei prossimi giorni e non prenderà parte al Summer Tour in Asia#FCIM — Inter (@Inter) 13 luglio 2019

Lo ha comunicato l’Inter con un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale: Mauro Icardi abbandona il ritiro di lugano, dove di fatto si è allenato ai margini del gruppo.

L’ex capitano ha deciso di comune accordo con la società di rientrare a Milano e adesso lì proseguirà la propria preparazione atletica in vista della nuova stagione.

Nuova stagione nella quale rimane l’incognita circa la maglia che indosserà: la Juventus, da sempre accostata all’attaccante argentino, deve prima piazzare l’ingombrante Higuain (che non sembra troppo intenzionato a giocare in una squadra che non sia quella bianconera) e il Napoli sembra puntare principalmente su James Rodriguez (con l’intenzione per altro di non spendere grosse cifre per il colombiano: non si tratta quindi di una buona notizia per l’Inter in ottica di una possibile trattativa per Icardi).

E se si aprisse una pista estera (nonostante dalle parti di Icardi sia stato fatto sempre filtrare la voglia di rimanere in Italia)?