La città dell’amore è in Italia, rapporti consumati alla luce del sole

Sono virali le immagini di coppie che si lasciano andare alle loro pulsioni in riva al mare, e non solo. Accade tutto in una nota cittadina turistica italiana

La città del peccato è anche in Italia? Così sembrerebbe stando alle immagini diffuse nelle ultime settimane e ai video divenuti virali. A Ravello, sulla Costiera Amalfitana, accanto al turismo classico vi sarebbe infatti un’altra forma di turismo, quella di persone interessate ad avere rapporti sessuali in riva al mare. Una sorta di turismo da matrimonio, come lo definisce il corriere del mezzogiorno, ovvero di persone che scelgono Ravello per celebrare le proprie nozze per poi lasciarsi andare alle proprie pulsioni e ai propri istinti amorosi.

Le immagini delle coppia focose virali sul web

Approfittando del mare ma anche di zone nascoste alla vista dei curiosi, ma non di tutti. Tanto che, nell’arco di pochi giorni, sono diverse le foto diffuse sui social che mostrano un vero e proprio boom di follie amorose nel tranquillo paesino. Come la coppia intenta a consumare un rapporto sul bagnasciuga di Castiglione o un’altra che sceglie il balcone di un appartamento nel cuore del paese, per fare l’amore, con lui su una sedia e lei a cavalcioni.