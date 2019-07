Un altro dramma scuote il mondo del calcio: è morto il fratello di Zinedine Zidane

E’ morto dopo una lunga battaglia contro il cancro il fratello di Zinedine Zidane. L’annuncio del decesso è stato dato dal Real Madrid

La notizia della leucemia che ha colpito Sinisa Mihajlovic non è purtroppo il solo dramma della giornata nel mondo del calcio. E’ del tardo pomeriggio del 13 luglio la conferma del decesso del fratello di Zinedine Zidane, attuale tecnico dei Biancos. E’ stato il Real Madrid ad annunciare, con un tweet, la morte di Farid Zidane, arresosi al cancro dopo una lunga lotta.

Lo straziante messaggio del Real Madrid

“Tutti i membri della prima squadra del Real Madrid – si legge su Twitter – hanno rispettato un minuto di silenzio prima di allenarsi a Montreal per la morte di Farid Zidane, fratello del nostro allenatore Zinedine Zidane”. Il tecnico ed ex Juventus aveva lasciato nelle scorse ore il ritiro della squadra a Montreal, Canada, per raggiungere il fratello insieme alla moglie e stargli vicino nelle sue ultime ore di vita. Secondo quanto sottolineato dal Corriere, Zinedine Zidane dovrebbe rientrare in Canada sabato 20 luglio, alla vigilia della prima amichevole di precampionato.