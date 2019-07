Stasera in tv | Cosa c’è in tv oggi 13 luglio 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 13 luglio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, 13 luglio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una puntata speciale di “Techetechetè”, dedicata a Gianni Morandi. In seconda serata, il film “Chimera”.

Su Rai 2 va in onda il film “Mai giocare con la baby sitter”: dopo essere stata licenziata a seguito di un’accusa infondata, Daphne, un’ottima infermiera, ottiene un lavoro come baby sitter di un bambino diabetico, in una zona in cui è stata da poco uccisa un’altra babysitter. A seguire, un nuovo episodio della serie tv “Bull”.

Su Rai 3 va in onda il film “Chasing Maverick”: il racconta la storia vera del fenomeno del surf Moriarity Jay. Quando il 15enne Jay scopre che la mitica surf break Mavericks, una delle più grandi onde sulla Terra, non è solo reale, ma esiste a pochi chilometri di dalla sua casa di Santa Cruz, chiede l’aiuto della leggenda locale Frosty Hesson per addestrarlo a sopravviverle. Subito dopo, il “Premio Taoubuk-Taormina International book Festival”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone la soap opera “Una vita”, seguita dal film “Gli uccelli”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata di “Ciao Darwin 7”. A seguire, “Speciale Tg5”.

Su Italia 1 va in onda il film “Il mondo perduto-Jurassic Park”: i dinosauri, rinchiusi nel Jurassic Park erano fuggiti seminando il panico. Ora un gruppo di scienziati, capitanati dal dottor Malcolm, dal documentarista Owen, dalla paleontologa Harding e dalla specialista Car, sta verificando che cosa possa essere successo. In seconda serata la formula E, con il GP di New York.

Su La 7 va in onda un nuovo episodio di “Little murders”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su TV8 una puntata di “Alessandro Borghese-Quattro ristoranti”.

Maria Rita Gagliardi