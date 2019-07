Terribile incidente durante i campionati under 23: corridore 16enne si infilza con un listello di legno

Paura per un giovane corridore impegnato nei campionati europei under 23 e juniores su pista che si stanno svolgendo in Belgio, a Gand.

Il giovane Lorenzo Gobbo, 16 anni, è rimasto coinvolto in un brutto incidente: il ragazzo, cadendo dalla bici, è rimasto infilzato da un listello di legno di mezzo metro staccatosi dalla pista pista del velodromo, l’Eddy Merckx Cycling Centre di Gand.

Il listello gli ha perforato schiena ed addome, passando attraverso il polmone sinistro: grazie al pronto intervento avvenuto presso l’ospedale Jan Palfijn di Gand, l’emorragia è stata contenuta.

Il ragazzo è rimasto cosciente durante tutto il tempo dell’incidente.

Il ragazzo – adesso in terapia intensiva – dovrà adesso rimanere in ospedale per alcuni giorni: basti pensare che a causa dell’incidente gli sono stati applicati circa 200 punti di sutura.