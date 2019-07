Tromba d’aria devasta una spiaggia italiana: bagnanti in fuga, quattro feriti

Impressionante vortice sul litorale del Napoletano: sollevati lettini e ombrelloni, alcuni bagnanti sono rimasti feriti

Si è formata all’improvviso e ha seminato il panico sulla spiaggia, facendo volare in aria lettini e ombrelloni e creando una situazione di forte pericolo. Hanno vissuto momenti di paura i bagnanti che si trovavano sul litorale tra Licola e Varcaturo, nel Napoletano, quando improvvisamente si è formata una tromba d’aria che in pochi istanti si è abbattuta sulla spiaggia. Il vortice, ripreso in un video amatoriale divenuto virale sui social, ha ‘risucchiato’ al suo interno tutto ciò che ha incontrato facendo volare i lettini a diversi metri di altezza insieme agli ombrelloni, ai tavolini e ad altri oggetti.

Almeno quattro i feriti

Bagnanti e turisti hanno così iniziato a fuggire dalla spiaggia cercando riparo all’interno di un ristorante ma alcuni di loro sono rimasti feriti, seppur lievemente, colpiti dal materiale sollevato dalle impetuose quanto improvvise raffiche. Tra questi anche una bambina, che fortunatamente non ha riportato ferite serie. Il vortice non si è esaurito in breve tempo ma è durato alcuni minuti lasciando dietro di sè una scia di danni; sul posto sono intervenute diverse ambulanze per soccorrere i feriti e le forze dell’ordine per chiarire la dinamica dei fatti.