La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 15/07/2019 al 21/07/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. In attesa di tornare a seguire in diretta la classifica con gli appuntamenti televisivi di Mezzogiorno in Famiglia, è la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida.

Quattro stelle per Ariete, Toro, Cancro, Leone, Vergine Bilancia, Capricorno, Acquario e Pesci

Ariete. La tua positività non viene limitata dalle difficoltà che senti in amore. Venere tornerà presto a sorriderti, ma adesso devi prestare attenzione ed evitare di arrabbiarti per nulla, soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì. Un/un’ex potrebbe tornare a complicarti la vita e a farti arrabbiare, ma tu ora devi guardare solo al futuro. Nel lavoro ci sono delle occasioni, ma ricordo sempre all’Ariete che questo è l’anno del part-time, degli impegni a breve scadenza: se ci sono delle possibilità che non ti offrono un posto migliore di quello che già hai, non cambiare. Fidati dei consigli di persone per te fidate. Giornate interessanti, con un miglioramento a partire da domenica;

Toro. Nel lavoro l’influenza benevola di Saturno sta per condurti a una fine di anno importante. Tu torni a essere fortunato, ma anche con voglia di fare e di creare. Dal punto di vista sentimentale, se sei stato vittima di una sbandata o di un’indecisione devi porvi rimedio. Giovedì, venerdì e sabato potresti essere accusato di apparire, agli occhi di qualcuno, sbandato o distaccato. Un problema giungerà presto a una risoluzione, grazie all’effetto stabilizzante di molti pianeti su decisioni che prenderai questa settimana. Sabato e domenica giornate di recupero dopo un breve momento di stop a metà settimana;

Cancro. Il Cancro vive un buon momento sentimentale grazie al transito del Sole nel segno e alla positività di Venere. Chi ha nel cuore una persona non dovrebbe tirarsi indietro, mentre chi vive una storia da anni potrà decidere se continuarla o meno, oppure chi è indeciso tra due persone potrà fare la scelta giusta. Degli impegni molto importanti sul piano lavorativo potrebbero averti messo molto sotto pressione. Le cose fatte in questa settimana potranno migliorare la tua situazione. Sabato e domenica saranno le giornate migliori della settimana. Evita gli azzardi lunedì;

Leone. In amore, quando senti di non essere stato rispettato abbastanza, può partire facilmente il litigio. Sono giorni in cui ti senti soffocare in certi rapporti, e questo potrebbe accadere in particolare tra mercoledì e giovedì, le giornate in cui potresti vivere i maggiori contrasti. Stai attento e non indugiare nelle discussioni. Sul lavoro vale un po’ la stessa cosa: non devi strafare e non devi proporre progetti troppo azzardati. Devi ideare un piano per recuperare il denaro perso ultimamente. Settimana nel complesso buona, tranne che per la confusione avvertibile a metà settimana;

Vergine. Buone risposte sul lavoro. Se ti muovi bene adesso, questo è il momento decisivo per vedere un accordo rinnovato a fine anno. Puoi fare grandi scelte, in special modo nelle giornate iniziali della settimana (lunedì e martedì). In amore Venere è dalla tua parte e torna una grande carica passionale. Chi si è separato può tornare in pista, mentre chi ha una storia da poco può rafforzarla. Puoi programmare anche qualche giorno da vivere fuori dalla solita routine. Attenzione alle finanze: un/un’ex potrebbe tornare a pretendere del denaro. Settimana che andrà incontro a un calo verso il weekend;

Bilancia. La fase di incertezza e di ripensamento che vivi da tempo intacca anche l’amore. Le coppie che hanno vissuto conflitti agli inizi del mese devono prestare attenzione. Ben accette le soluzioni, ma devono trovare d’accordo entrambe le parti. Non è facile mediare se c’è una persona che cerca di metterti i bastoni tra le ruote. Ancora tensioni in ambito lavorativo. Qualche problema per chi attendeva il rinnovo- che non è arrivato- di un contratto, per chi è in cerca di un lavoro. Devi tenere sotto controllo le spese. La settimana ti regala qualcosa in più giovedì;

Capricorno. Hai bisogno di trovare un equilibrio. Devo ricordarti che adesso il periodo invita alla riflessione e non all’azione. Non devi agire ma progettare. Questo è il momento giusto per ideare progetti che andranno in porto tra ottobre e dicembre, quando l’anno sarà più favorevole. In amore la parola d’ordine è dimenticare. La situazione è difficile per chi ha chiuso una storia e ha sofferto molto nelle settimane passate. I Capricorno che hanno vissuto queste situazioni hanno paura di rimettersi in gioco e cercano scuse pur di non ripartire. Alla fine di luglio sarà più facile dimenticare ciò che è stato. Abbi più fiducia nel destino. Lunedì sarà la giornata migliore della settimana, con la Luna nel tuo segno. Non fare passi falsi nelle altre giornate;

Acquario. Stai attraversando un momento di verifica nell’ambito della tua vita. Verifica per il lavoro e per i soldi, ad esempio. Marte è opposto, e questo è indice di tensioni, di accordi che aspetti ma che non arrivano a causa di un ritardo. Ci possono essere ritardi anche nelle compravendite. In amore, le situazioni che coinvolgono gli Acquario sono diverse. C’è chi ha chiuso una storia, c’è chi sta tentando di salvare un rapporto e chi invece ha un rapporto ma vi riversa tensioni accumulate sul lavoro. Non fermarti al primo incontro: approfondisci una conoscenza. Mercoledì e giovedì, con la Luna nel tuo segno, non devi agire di impulso;

Pesci. Il tuo cielo è ricco di possibilità e premia i nuovi progetti portati da Mercurio favorevole. Riesci finalmente a definire ciò che era rimasto in sospeso di recente. La Luna, nel tuo segno sabato e domenica, ti consente di recuperare terreno in amore. Venere potrebbe aiutarti a superare qualche difficile situazione con la persona amata, ma se tu sei pronto non è detto che lo sia anche chi tu desideri. Sabato e domenica giornate speciali, con intuizioni interessanti. La settimana ti consente di recuperare anche dal punto di vista fisico.

Cinque stelle per Gemelli, Scorpione e Sagittario

Gemelli. Gli amori che per i Gemelli sono nati lo scorso mese sono importanti. Avete più facilità nel relazionarvi con gli altri, soprattutto nella giornata di giovedì che vi porta consiglio con un’ispirazione positiva. Nei sentimenti, ultimamente, sei stato distratto ma se è successo non è stato per colpa tua. I più fortunati potranno fare incontri davvero importanti, in questa settimana. Sul lavoro hai molte cose da fare, ma questa frenesia potrebbe essere positiva e potrebbe risvegliare nel tuo animo la voglia di rinnovare totalmente. Ci sono sempre delle questioni legali in ballo, che vanno risolte. Giove opposto ti indica di non strafare;

Scorpione. A fronte di poche entrate o troppe spese ci sono stati dei cambiamenti da fare: di ufficio, di lavoro. Nei prossimi giorni dovrai rivedere dei contratti. Non potrai puntare in alto, perché non è il momento giusto, ma dovrai accontentarti. È solo questione di tempo perché riavrai ciò che ti è stato tolto. Venere favorevole rende interessanti le emozioni che vivi. La Luna sarà tua amica nel fine settimana, sabato e domenica, quando potrai incontrare la persona che ti piace senza esitare e senza essere remissivo;

Sagittario. Un’emozione potrebbe sorprenderti all’improvviso, e questo grazie alla benevolenza che Marte e Giove elargiscono verso il tuo segno. L’amore ha portato tormenti nel passato, ma adesso si può giungere a delle risoluzioni positive anche nel prosieguo delle nuove storie. Dovete fare attenzione solamente a gelosia e senso del possesso: sono prese di posizione che tu non sopporti in una relazione sentimentale. Nel lavoro una situazione si sblocca. Se lavori in società con qualcuno dovrai fare delle scelte nuove, forse su un progetto da lanciare a breve. Ricordo che tra ottobre e dicembre le cose andranno molto meglio. La Luna nel tuo segno rende lunedì la giornata migliore della settimana;

Maria Mento