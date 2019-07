Grave incidente aereo senza supersiti: il velivolo si è schiantato dopo il decollo

Un piccolo aereo è precipitato poco dopo il decollo, nessuno tra passeggeri ed equipaggio è sopravvissuto. Almeno nove i morti

Un disastro aereo che non ha lasciato scampo ai passeggeri che si trovavano a bordo e ai membri dell’equipaggio. E’ drammatico il bilancio dello schianto di un piccolo velivolo, avvenuto subito dopo il decollo da un aeroporto nel nord della Svezia. A bordo c’era un gruppo di paracadutisti svedesi che avrebbero dovuto trascorrere una domenica all’insegna del divertimento ma che si sono ritrovati ben presto in un vero e proprio dramma. L’aereo in questione è un velivolo da turismo GippsAero GA8 Airvan: secondo una prima ricostruzione, per ragioni ancora da chiarire, il pilota ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato.

La conferma dell’incidente è arrivata dal portavoce della regione di Vasterbotten, Gabriella Bandling: il decollo è avvenuto dall’aeroporto di Umea e lo schianto si è verificato al largo dell’isola di Storsandskar, a soli un paio di chilometri dallo scalo di partenza. Secondo una prima ipotesi potrebbe essere accaduto qualcosa al motore dell’aereo ma solo la scatola nera permetterà di far luce sull’accaduto; nel frattempo proseguono le operazioni di ricerca e recupero dei corpi.

La testimonianza, un 16enne ha visto tutto

L‘incidente è stato filmato da un sedicenne di nome Alex con il suo smartphone: il giovane si trovava sul divano quando ha udito un’esplosione e quando si è affacciato dalla finestra ha visto il momento in cui il velivolo è precipitato. Al quotidiano Aftonbladet ha raccontato: “Si è schiantato con un forte scoppio, poi tutto è diventato silenzioso” – racconta al quotidiano Aftonbladet. Vivo direttamente in aeroporto, quindi sono abituato a sentire il decollo e l’atterraggio dell’aereo, ma questo era un suono completamente diverso. Sono uscito rapidamente e ho controllato in aria e ho visto un aereo che precipitava, velocissimo. Stavo filmando con il mio cellulare. Qualche secondo dopo, l’aereo è precipitato”. Secondo altri testimoni alcune persone avrebbero provato a lanciarsi dall’aereo poco prima dello schianto ma inutilmente.