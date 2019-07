Lugano-Inter: dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Prima amichevole stagionale per la nuova Inter di Antonio Conte. Alle 17.30 a Lugano i nerazzurri sfideranno la squadra di casa, in un match che sarà visibile in diretta su Sportitalia.

Tutto pronto per l’esordio stagionale della nuova Inter versione 2019/2020 allenata da Antonio Conte. A pochi giorni dall’inizio del ritiro, la truppa nerazzurra scenderà in campo nel primo test amichevole in vista della prossima stagione. Il primo avversario dell’anno sarà la squadra svizzera del Lugano (proprio qui l’Inter sta svolgendo il ritiro pre stagionale).

L’Inter si sta muovendo molto bene in queste prime fasi di calciomercato. Dopo aver ingaggiato l’esperto difensore uruguaiano Godin (a parametro zero dall’Atletico Madrid) e Stefano Sensi dal Sassuolo, la società ha chiuso per il centrocampista italiano Nicolò Barella, diventato l’acquisto più oneroso della storia nerazzurra (45 milioni il costo del cartellino). In attesa di nuovi sviluppi sia in entrata che in uscita, l’Inter scende in campo per questa prima amichevole a Lugano.

Prima amichevole stagionale per l’Inter contro il Lugano. Il match si giocherà oggi pomeriggio alle 17.30. Ecco dove vedere la partita in diretta

L’amichevole Lugano-Inter è in programma oggi pomeriggio a partire dalle ore 17.30; il match sarà trasmesso in diretta su Sportitalia (numero 60 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere la partita anche in streaming sulla piattaforma online di Sportitalia.

Con l’amichevole di oggi, i nerazzurri chiuderanno questa prima parte di ritiro in Svizzera. Da sabato 20 luglio, l’Inter sarà impegnata nell’International Champions Cup. Primo avversario il Manchester United; il 24 luglio i ragazzi di Conte sfideranno la Juventus: tutte e due le partite si giocheranno a Singapore. I successivi impegni internazionali si disputeranno il 27 luglio a Macao contro il PSG e il 4 agosto a Londra contro i vice campioni d’Europa del Tottenham. I nerazzurri chiuderanno questo avvincente ciclo di amichevoli estive il 10 agosto contro il Valencia.