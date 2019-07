Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 14 luglio 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“Migranti, il piano italiano”

L’intervista. «Domani porteremo la nostra proposta in Europa», la condivisione con Malta

Il ministro Moavero: zone franche per gli sbarchi, distribuzione dei rifugiati

Intervista al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo Moavero, che svela quale sia il piano dell’Italia per affrontare l’emergenza migranti, con il sostegno di Malta. Domani la presentazione della proposta in Europa.

-“Le lacrime di Mihajlović : ho la leucemia, ma la vincerò”

L’annuncio shock di Siniša Mihajlović , allenatore del Bologna, che in conferenza stampa ha rivelato di essere malato di leucemia. “Non vedo l’ora di andare martedì in ospedale: prima comincio e prima finisco”, ha detto con grinta l’ex calciatore. Grande commozione per lui.

Il Sole 24 Ore

-“Dismissioni di Stato, via al decreto da 1,2 miliardi”

Immobili pubblici. Entro la settimana previsto l’ok definitivo: 950 milioni andranno nel saldo dei conti del 2019

Via alla mossa che dovrà portare denaro nelle casse dello Stato: si potranno recuperare 950 milioni da destinare al saldo dei conti del 2019.

-“Giustizia, nella riforma Bonafede arrivano più sanzioni a giudici e Pm”

Sono diverse le novità che introduce nel Csm la riforma della giustizia del Ministro Alfonso Bonafede. Tra i punti della riforma ci sono il sorteggio e lo stop a laici da Governo o Camere. C’è anche uno stop verso chi entra in politica: chi tenta questa strada non potrà più avere ruoli nella magistratura ordinaria.

La Gazzetta dello Sport

-“Icardi no, tu no!”

Svolta. L’argentino lascia il ritiro di Lugano e rientra a Milano

Maurito si allenerà da solo

Il club: «Decisione condivisa»

E scatta l’offerta per Lukaku

Sempre più distanza tra Inter e Mauro Icardi. Il calciatore, dichiaratamente non inserito nel progetto calcistico di Antonio Conte insieme a Radja Nainggolan, ha lasciato il ritiro di Lugano ed è tornato a Milano. Le speranze del club nerazzurro sono tutte per l’arrivo di Lukaku dal Manchester United.

-“Il coraggio di Mihajlović”

L’annuncio shock: «Ho la leucemia. Ma vado all’attacco: vincerò io!»

Siniša Mihajlović ha la leucemia. L’annuncio commosso del tecnico ha sconvolto il mondo del calcio e non solo. I vertici del Bologna hanno dichiarato di voler continuare con lui in panchina il percorso sportivo della squadra.

La Repubblica

-“Il superteste Merenda: io da russi con Salvini e Savoini”

L’inchiesta Moscopoli

L’avvocato convocato dai magistrati: Palazzo Chigi scarica il vicepremier: il suo staff lo ha invitato alla cena con Putin

Di Maio: voglio un chiarimento. Il leader leghista: non vado a parlare alle Camere

Si allarga il Russiagate all’italiana, cioè la vicenda che sta coinvolgendo la Lega per aver ricevuto finanziamenti dalla Russia. I magistrati, nell’ambito dell’inchiesta che si sta conducendo, hanno ascoltato anche l’avvocato Gianluca Merenda. L’avvocato aveva inviato una lettera a Repubblica specificando di essere lui quel “Luca” di cui si sente parlare nelle registrazioni audio pubblicate dal sito americano Buzzfeed.

-“Mihajlović, la mia partita contro la leucemia”

Ancora in prima pagina la vicenda umana di Siniša Mihajlović, il tecnico del Bologna, che ha colpito come un fulmine a ciel sereno il calcio italiano. L’ex giocatore ha annunciato in conferenza stampa di dover iniziare una lotta contro la leucemia che lo ha colpito.

La Stampa

-“Russia, la mail che smentisce Salvini”

Palazzo Chigi conferma. Il faccendiere un anno fa scriveva a Buzzfeed: “Sono nel suo staff”

Il vicepremier sapeva dell’invito a Savoini per la cena con Putin: fu un suo collaboratore a fare il nome

Matteo Salvini ha smentito di essere coinvolto nella questione russa che mette il suo partito, e la figura del su uomo-ombra Savoini, al centro di accordi e di finanziamenti arrivati direttamente dagli ambienti vicini a Putin (si parla di 65 milioni di dollari). Una email smentirebbe le parole del vicepremier: Salvini sapeva che Savoini avrebbe partecipato a una cena con Putin.

-“Guerriero Mihajlović: ho la leucemia, ma riuscirò a vincerla”

La forza delle lacrime

Il lato più umano di Siniša Mihajlović, il tecnico che in conferenza stampa ha ammesso- visibilmente commosso– di essere affetto da leucemia. A breve, per lui, l’inizio delle cure.

