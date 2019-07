Sinisa Mihajlovic ha la leucemia, parla lui: “Non ho paura della malattia, la sconfiggerò” – VIDEO

Sinisa Mihajlovic ha annunciato a tutti di avere la leucemia, l’allenatore è convinto che sconfiggerà la malattia

Nelle ultime ore non si fa che parlare di Sinisa Mihajlovic e del suo annuncio, il noto allenatore di calcio ha svelato di avere la leucemia ed è per questo che non potrà più seguire gli allenamenti.

Questo l’annuncio fatto da Mihajlovic: “Abbiamo fatto alcuni esami dove si sono scoperte alcune anomalie che non c’erano quattro mesi fa. Questa è la verità: abbiamo detto che avevo la febbre, mia moglie dentro di sé non ci ha creduto. Ho la leucemia. È stata una bella botta. Ho passato tutta la notte a riflettere e a piangere.”

L’allenatore ci ha tenuto a precisare di non avere paura, è convinto che riuscirà a vincere questa dura battaglia. Queste le sue parole: “So che la sconfiggerò, è una malattia attaccabile, ci vorrà un po’ di tempo ma il medico ha detto che si guarisce. Non sono lacrime di paura, non ho paura della malattia.”

E ancora: “Io questa sfida la vincerò. Per tutti quelli che mi vogliono bene. Per me. Io questa sfida la vinco ma ho bisogno di persone che mi vogliono bene. Non devo fare pena a nessuno. Io sto bene.”

Sara Fonte

LEGGI ANCHE: Problemi di salute per Mihajlovic, l’annuncio in conferenza stampa: “Ho la leucemia. Ma la vincerò”