Stasera in tv | Cosa c’è in tv oggi 14 luglio 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 14 luglio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 14 luglio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio della fiction “Un passo dal cielo 4”. In seconda serata, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio di “N.C.I.S”. In seconda serata, la cerimonia di chiusura delle “Universiadi 2019”.

Su Rai 3 va in onda il film “Black Butterfly”: la vita di uno scrittore in crisi creativa viene stravolta da un vagabondo che ha qualcosa da nascondere. Subito dopo, “Ieri e Oggi-Vincenzo Salemme”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone. in replica, il “Maurizio Costanzo Show”, seguito dal film “Abbronzatissimi”.

Su Canale 5 va in onda il film “Colpa delle stelle”: Hazel Grace Lancaster, una sedicenne affetta da cancro, è obbligata dai genitori a frequentare un gruppo di supporto. Qui incontra e si innamora del diciottenne Augustus Waters, un ex giocatore di basket con una gamba amputata. La passione comune per il romanzo, “Un’imperiale afflizione” li porta ad Amsterdam, dove hanno un burrascoso incontro con l’autore, Peter Van Houten, ormai alcolizzato. Là Augustus rivela a Hazel di essere nel corso di una grave ricaduta diagnosticata da una recente PET. Il film si chiude con la descrizione delle ultime settimane di vita e infine della morte del ragazzo, del dolore di Hazel e delle rispettive famiglie, ma anche con nuovi sviluppi del difficile rapporto dei ragazzi con Van Houten. A seguire, “Hit The Road Man”.

Su Italia 1 va in onda il film “Poliziotto in prova”: Hart, un maestro di seconda elementare, deve cercare di sopravvivere a un giorno di convivenza forzata con il fratello della sua fidanzata, un poliziotto che non lo vede di buon occhio e non approva il fatto che stia per impalmare sua sorella. Per tale motivo, mette sotto torchio il povero Hart, con l’intenzione di farlo scappare. In seconda serata, la Formula E con il GP di New York.

Su La 7 va in onda “Atlantide”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 segnaliamo il grande sport con la SuperBike ed il GP USA-Laguna Seca.

Stasera in tv, programmazione completa di domenica 14 luglio 2019

Rai 1

21:20 Un passo dal cielo 4

23:30 Speciale Tg 1

Rai 2

21:20 N.C.I.S

23:30 Universiadi 2019- Cerimonia di chiusura

Rai 3

21:20 Black Butterfly (film)

23:30 Ieri e Oggi-Vincenzo Salemme

Rete 4

21:20 Maurizio Costanzo Show

23:30 Abbronzatissimi (film)

Canale 5

21:20 Colpa delle stelle (film)

23:30 Hit Road Man

Italia 1

21:20 Poliziotto in prova

23:30 Formula E-GP di New York

La 7

21:20 Atlantide

23:30 Tg La 7

Maria Rita Gagliardi