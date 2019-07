Terremoti, scossa di magnitudo 7.3: colpita nota località turistica della cintura di fuoco

La Ring of Fire, la cosiddetta cintura di fuoco che si trova nell’Oceano Pacifico, è la località in cui si verifica circa il 90% dei terremoti registrati al mondo. Una scossa di magnitudo 7.3 ha colpito oggi l’Indonesia

Un terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito l’Indonesia circa due ore fa (alle ore 11:10, ora italiana. Le ore 18:10 in Indonesia). L’epicentro del sisma è stato rintracciato sull’isola di Halmahera, la più grande isola dell’arcipelago delle Molucche che fa parte della provincia di Maluku Settentrionale, a una profondità di 10 km. L’isola, come molte altre, ricade nella zona dell’Oceano Pacifico detta “ring of fire”, la più sismica di tutto il pianeta.

Terremoto in Indonesia, si teme per la vita degli abitanti

Un terremoto di 7.3 gradi d’intensità sulla scala Richter, il quinto più intenso a livello mondiale che sia stato registrato negli ultimi tre mesi, ha colpito quasi due ore fa l’Indonesia ed stato registrato dalle strumentazioni dell’Istituto geofisico americano. Il sisma ha il suo epicentro nell’isola di Halmahera. Per ora non sono state segnalati danni o vittime, ma si teme per la vita degli abitanti indonesiani e non che si trovino nella zona proprio in questo momento.

Terremoto in Indonesia, lanciata e poi ritirata l’allerta tsunami. Ancora paura a Sulawesi

Il potente sisma ha fatto pensare che si potesse scatenare un successivo tsunami. Per questo le autorità hanno diramato un’allerta che poi, fortunatamente, pare essere rientrata. Il sisma è arrivato dopo un’altra grande paura: il sisma di magnitudo 7.1 che la settimana scorsa ha scosso l’isola di Sulawesi, già ampiamente devastata da un terremoto di intensità pari a 7.5 gradi che nel settembre dello scorso anno ha ucciso più di 4mila persone, ferendone altre 10mila.

Seguiranno altri aggiornamenti su questa vicenda.

Maria Mento