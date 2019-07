Tiziano Ferro si è sposato: nozze a Sabaudia con Victor

Tiziano Ferro si è sposato ieri, con il cinquantenne Victor.

Il sito “Dagospia”, in esclusiva, lancia uno scoop davvero inaspettato: Tiziano Ferro si è sposato. Secondo quanto rivelato dalla testata giornalistica diretta da Roberto D’Agostino, ieri, 13 luglio alle 18:00, il cantante si è unito in matrimonio con Victor, un cinquantenne di Los Angeles, città dove il cantante risiede stabilmente dal 2016. Victor è ex consulente della Warner Bros ed attualmente è proprietario di un’agenzia di marketing.

I dettagli del matrimonio

I due si erano già sposati segretamente, lo scorso 25 giugno a Los Angeles. Alla cerimonia ed ai festeggiamenti blindatissimi che si sono svolti in una villa di Sabaudia, hanno presenziato i genitori dell’artista, Giuliana e Sergio, il fratello Flavio e pochissimi intimi, una quarantina tra amici e parenti. Nel discorso che ha fatto oggi dopo la cerimonia, il cantante ha ringraziato i suoi genitori per il supporto che hanno dato a questa relazione. Ricordando che quando Allen ha scritto alla mamma di Tiziano dicendole quanto fosse felice di diventare suo genero, lei ha risposto “per me lo sei già”. Per entrambe le celebrazioni, gli sposi non hanno voluto regali, a hanno devoluto quelli delle nozze americane a un centro di salvataggio per cani che Victor supporta da tempo e quelli dell’unione civile italiana al reparto oncologico dell’ospedale di Latina.

A Tiziano ed al neo marito vanno i nostri più sentiti auguri!

Maria Rita Gagliardi