Auto sbanda e finisce nel fossato: muoiono 4 persone tra cui 2 minorenni

Cesena: questa mattina un’auto ha sbandato ed è finita in un fossato. Le persone al suo interno, due maggiorenni e due minorenni, sono morte a causa delle ferite riportate.

Intorno alle 5 di questa mattina un’auto è finita fuori strada in via Dismano, a Sant’Andrea di Bagnolo (Cesena). Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il mezzo, con 4 persone a bordo, stava percorrendo la strada quando, per cause ancora in via di accertamento, ha sbandato andandosi a scontrare contro la spalla in cemento che delimita i bordi della strada e cappottandosi. L’auto è quindi finita all’interno del fossato adiacente alla strada.

Auto finisce in un fossato: morti tutti gli occupanti, 2 erano minorenni

L’incidente è stato segnalato al 115 intorno alle 6 del mattino e circa 20 minuti dopo i Vigili del Fuoco sono arrivati sul luogo del sinistro. La Seat Ibiza che si trovava nel fossato era completamente distrutta e capovolta, il che ha reso il recupero delle persone al suo interno difficoltoso. Una volta estratti dall’auto gli occupanti del veicolo sono stati soccorsi dai paramedici che, purtroppo, ne hanno potuto solamente decretare il decesso.

Secondo quanto riferito dalle autorità, le persone all’interno dell’auto risiedevano a Forlì ed erano tutti di origine romena. Il guidatore aveva 36 anni, mentre i tre passeggeri avevano 19, 17 e 16 anni (i due minori pare fossero due fratelli). I rilievi del caso sono stati effettuati da una pattuglia dei Carabinieri coadiuvata dalla Polizia Stradale di Forlì.

Solo poche ore prima si era verificato un incidente simile in provincia di Venezia, in quel caso l’auto era finita in un canale, ma il risultato è stato identico: tutti gli occupanti del veicolo, quattro ragazzi, hanno perso la vita.