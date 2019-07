Avvistata una medusa a grandezza umana nell’Oceano Atlantico, le immagini incredibili

Una medusa dalle dimensioni giganti è stata avvistata nelle acque che bagnano Falmouth, in Cornovaglia. Nei mesi scorsi ci sono stati altri avvistamenti simili

Domenica scorsa le acque dell’Oceano Atlantico che bagnano Falmouth (Cornovaglia) hanno restituito una sorpresa sconvolgente: una medusa gigante. L’animale acquatico è stato incontrato da Lizzie Daly, un sub che stava effettuando un’immersione, ed è stata proprio lei a fare una sconvolgente rivelazione, e cioè che la medusa avvistata sarebbe grossa quanto il corpo di un essere umano. Già qualche mese fa si era parlato dell’avvistamento di meduse giganti, grosse anche 3 metri, presenti vicino alle coste della Gran Bretagna. Le immagini che arrivano da Falmouth sono eccezionali.

Avvistata una medusa a grandezza umana nell’Oceano Atlantico, l’avvistamento di Lizzie Daly

Un sub che domenica scorsa si è immerso nelle acque di Falmouth è riemerso raccontando del loro incontro con una straordinaria creatura marina: una medusa che per la grandezza raggiunge dimensioni del corpo umano. Ci sono delle foto che testimoniano lo straordinario avvistamento, ribadito anche dalle parole di Lizzie Daly, la biologa che immergendosi ha fatto questa straordinaria esperienza. Lizzie Daly ha anche pubblicato un video sulla sua pagina Facebook.

Avvistata una medusa a grandezza umana nell’Oceano Atlantico, le meduse “a coperchio”

Le meduse come quella che ha incontrato Lizzie Daily sono le meduse cosiddette “a coperchio” e possono avere un peso che raggiunge i 35 kg. Le loro punture non sono pericolose per l’essere umano. Già lo scorso maggio era stata notizia di numerosi avvistamenti, non solo avvenuti nelle acque della Cornovaglia ma anche in quelle del Devon.

