Calciomercato Inter, ESCLUSIVO Mazzola: “Grande Conte, mi piace questa Inter. Lukaku e Dzeko? Preferisco Icardi”

Il grande ex Sandro Mazzola sul calciomercato nerazzurro

Da poche settimane è nata ufficialmente l’Inter di Antonio Conte: dopo la parentesi di Luciano Spalletti (che ha guidato la ‘Beneamata’ dal 2017 fino allo scorso maggio), sarà l’ormai ex leggenda bianconera a condurre i suoi a minare il trono della Serie A che per 8 anni consecutivi è stato senza particolari patemi della Juventus.

Il prossimo duello (Napoli permettendo) sarà così tra Antonio Conte e Maurizio Sarri, neo leader della ‘Vecchia Signora’.

Il calciomercato estivo è cominciato da 15 giorni e l’Inter ha già acquistato i centrocampisti Sensi e Barella, fortemente voluti dall’allenatore per il suo 3-5-2; per quanto riguarda l’attacco invece le cose si complicato, visto che gli obiettivi di Marotta sono Lukaku e Dzeko.

Sul fronte uscita c’è sempre Mauro Icardi, in una telenovela infinita che ogni giorno regala nuovi sviluppi. Per questo motivo abbiamo contattato un totem nerazzurro come Sandro Mazzola, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha così commentato la situazione in casa Inter…

Sandro Mazzola e la nuova Inter di Antonio Conte

“Mi piace l’Inter che sta crescendo, c’è grande entusiasmo nell’ambiente ed è quello che serviva da tanti anni. Conte è un grande leader e saprà fare bene nella sua nuova casa. L’arrivo di Sensi e Barella? Sono due ottimi calciatori, li ho sempre apprezzati e sono perfetti per il modulo dell’allenatore. Scudetto? Meglio non parlarne ora, però sicuramente l’Inter darà del filo da torcere ad una Juventus fortissima. Per quanto riguarda l’attacco Lukaku e Dzeko sono due punte di valore mondiale, ma sai che sceglierò sempre Mauro Icardi. Tra Lukaku e il bosniaco sceglierei sempre Maurito, è un calciatore incredibile e mi dispiace vederlo sul mercato”.

