Coppa D’Africa: dove vedere la finale Senegal-Algeria in diretta TV e in streaming?

Venerdì 19 luglio l’ultimo atto della Coppa D’Africa 2019 in corso in Egitto: si contenderanno il titolo il Senegal e l’Algeria. L’evento sarà trasmesso in esclusiva su DAZN.

Sarà Senegal-Algeria la finale di Coppa D’Africa 2019 che si sta disputando in Egitto. Gli algerini hanno battuto in semifinale 2-1 la Nigeria, grazie a una rete su punizione di Mahrez al 95°, mentre il Senegal ha avuto la meglio ai supplementari della Tunisia, beneficiando dell’autorete di Bronn al 100° (1-0 il risultato finale).

La finale si disputerà venerdì 19 luglio alle ore 21 allo Stadio Internazionale del Cairo. Tutte le persone interessate potranno seguire la finale della Coppa d’Africa 2019 fra Senegal e Algeria in diretta streaming e in esclusiva su DAZN, l’emittente che detiene i diritti dell’intera competizione calcistica.

Coppa D’Africa: la finale è Senegal-Algeria. Le due squadre si sono già affrontate nel girone eliminatorio

L’Algeria ha conquistato solamente una volta questo trofeo (nel lontano 1990 battendo in finale 1-0 la Nigeria), mentre il Senegal non ha mai trionfato in Coppa D’Africa. Sarà questa, quindi, un’occasione storica per entrambe le nazionali.

Le due nazionali si sono già affrontate lo scorso 27 giugno nel girone eliminatorio di questa competizione: in quell’occasione la vittoria andò alla selezione algerina con il punteggio di 1-0 e la rete decisiva fu firmata da Belaili.