Fabio Testi innamorato di Lisa Agnelli: paparazzati mentre si scambiano baci passionali – VIDEO

Fabio Testi al settimo cielo con la giovane fidanzata Lisa Agnelli, i due sono stati paparazzati mentre si scambiano baci pieni di passione

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Fabio Testi e Lisa Agnelli.

I due sono stati paparazzati da Diva e Donna in atteggiamenti piuttosto intimi mentre si scambiavano dolci e passionali baci. Fabio e Lisa si mostrano più innamorati che mai, lei ha 47 anni in meno dell’attore ma per loro la differenza d’età non sembra essere un problema.

In merito alla loro importante differenza di età, in una passata intervista Testi aveva dichiarato: “Noi, uomini stagionati, possiamo accettare mancanze che i loro coetanei non sopporterebbero… Le differenze diventano ricchezza.”