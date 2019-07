Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 luglio 2019: il Toro vive giornate importanti in amore, la Vergine si prepara alla seconda parte dell’anno

Lunedì 15 luglio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. Per motivi tecnici, l’oroscopo tornerà venerdì prossimo. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questa settimana inizia in maniera un po’ sbandata, più che altro perché ci sono tante cose da fare, progetti da portare avanti. Ho spiegato che per tanti Ariete agosto sarà un mese di grande forza a allora se non c’è questa forza bisogna cercarla. Io credo sempre che sia importante quando abbiamo un oroscopo buono, sfruttarlo, quindi chi è rimasto senza un amore deve cercarlo. Alcuni dubbi potranno essere risolti alla fine del mese. Proposte nuove. Importante solamente in queste 48 ore evitare conflitti con Cancro e Capricorno;

Toro. Inizia una nuova settimana. Lunedì e martedì sono giornate efficaci anche per i sentimenti. Con la persona giusta a fianco puoi fare anche grandissimi progetti. Io penso anche a chi ha una relazione da anni e vuole legalizzarla, a chi invece vuole finalmente trovare un grande amore. Tutto quello che non piace sarà abbandonato durante questa estate che ha un effetto depurativo nella tua vita;

Gemelli. Per i Gemelli non è un periodo semplice perché si litiga in continuazione, si discute. Questioni da poco o anche legali, dipende. Magari una persona che ha 18-20 anni non è che fa causa a qualcuno, ma persone che hanno 40-50 possono essere un po’ più agitate. In amore ci sono perplessità. Nel tuo rapporto non c’è grande emozione in questo periodo, forse perché tu hai la testa altrove: non vuol dire che non esista l’amore. Concentrati un po’ di più sui sentimenti;

Cancro. Per il Cancro luglio sarebbe da spendere per l’amore. Uso il condizionale perché i Cancro sono sempre un po’ diffidenti, soprattutto dopo una separazione, però l’importante è che tu stia meglio con te stesso, che abbia chiuso delle situazioni che non ti piacciono. Certe collaborazioni sono in qualche modo da trasformare ma anche da vivere con più serenità. Cambio di ufficio di ruolo. Emozioni nuove in vista di una fine dell’anno che porterà finalmente delle soluzioni importanti. C’è una lunga gavetta da fare, lo dice Saturno opposto, però alla fine puoi farcela.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone ha una settimana importante in vista di un agosto di grande rilevanza. Pochi leone se ne staranno con le braccia conserte ad agosto. Molti invece dovranno mettere a posto questioni personali, amorose, lavorative. Tra mercoledì e venerdì preparati a discutere proprio per far valere le tue idee. In amore nullaosta a nuove passioni;

Vergine. Non ho mai nascosto che il periodo migliore per te sarà quello legato all’ultima parte dell’anno e tu, da bravo Vergine costruttivo, ordinato, stai cercando proprio di mettere i fila tutte le situazioni che ti interessano proprio per poterle vedere meglio e se c’è qualcuno che in fila non ci sta per esempio un partner indisciplinato, un socio che ha le suoi idee, dovrai redarguirlo;

Bilancia. La Bilancia parte un po’ affaticata, a volte anche demoralizzata. Tu non lo dai a vedere perché da questo punto di vista la Bilancia ha una buona maschera; anche quando è molto stanca finge di stare serena, però tutto è molto, molto, troppo faticoso, al punto che nei casi più gravi, nelle situazioni più pesanti, ogni tanto arriva la voglia di mollare tutto, a meno che tu non debba lottare proprio per ricucire uno strappo. La fine dell’anno può portare successo, ma probabilmente avrai bisogno di un aiuto;

Scorpione. Lo Scorpione apre un periodo di riflessione. Qualche tempo fa dissi che questo è il momento anche in cui ci si sente più liberi, liberi anche di chiudere una porta e andarsene, non dico sbatterla, oppure semplicemente se c’è stata una chiusura di un certo tipo, di lavoro, puoi fare la stessa cosa altrove, però si cade in piedi. L’importante adesso è che tu stia tranquillo. Perché arrabbiarti se poi le persone attorno a te non ti danno retta? Ecco perché qualche Scorpione adesso sta pensando di non arrabbiarsi più.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario all’orizzonte ha delle grandi prospettive. Agosto è il mese dei sentimenti. Quelli che hanno avuto una disputa, un conflitto, una chiusura lavorativa, ad agosto potranno lasciarsi andare a delle belle emozioni. Certo, sarà necessaria una bella potatura. Ci sarà una grande ricrescita dopo qualche taglio. Questo riguarda anche l’amore. Chi ha una bella emozione da vivere può vincere una sfida proprio tra luglio e agosto;

Capricorno. Oggi la Luna è nel segno del Capricorno e questo segno sta pensando a quello che deve fare in autunno. Se vedete un Capricorno assorto nei suoi pensieri, che non parla, muto, non ce l’ha con voi probabilmente, ma semplicemente sta pensando a quello che deve fare nelle prossime settimane. D’altronde, anche se non vuole darlo a vedere, il Capricorno è un po’ “ansiosetto”, o quantomeno quando ha a che fare con persone o situazioni poco chiare si allarma. In questi giorni è normale che ci sia qualche tafferuglio da risolvere.

Acquario. L’Acquario sta vivendo una stagione di trasformazioni. Non tutto è fluido perché anche chi fa lo stesso lavoro ha visto che ultimamente non c’è stata una grande crescita. Tra mercoledì e venerdì ci sarà un po’ di elettricità nell’aria e io credo che qualcuno potrà sentirsi un po’ più polemico anche nell’ambito del lavoro. Di recente la questione soldi è stata oggetto di ripensamenti e c’è proprio la necessità di abbattere qualche spesa, dunque no a progetti grandiosi, sì a progetti appunto di ridimensionamento;

Pesci. Questo è un periodo molto importante. Mercurio potrebbe darti una mano a risolvere qualche problema del passato. Progetti importanti sono legati anche all’autunno. Io credo anche che sia importante, adesso, ritrovare il senso vero della cose. Ogni tanto una piccola bugia può togliere dall’impaccio, come dicevo ieri, però è anche vero che non è facile riuscire a ricordarsi quello che hai detto o che ti hanno detto. E proprio per colpa di una bugia, di una situazione poco chiara vissuta di recente, hai avuto un momento di stress, hai vissuto un momento di grande tensione. Attenzione agli accordi. Questo è un periodo giusto per l’amore, nel senso che puoi innamorarti. L’unico problema? Che tu possa innamorarti di due persone o che magari in questo periodo tu sia innamorato di qualcuno che non ti dà ciò che tu vorresti, e se c’è stata una crisi prima hai fatto il vago e adesso potresti invece recuperare il tempo perduto. Agosto è un mese che aiuta anche a recuperare sentimenti e legami che sono nati male o che hanno avuto qualche increspatura nel corso degli ultimi mesi.

Maria Mento