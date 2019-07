Orso catturato scappa dal recinto: il ministro chiede alla provincia di non abbatterlo

A Trento è caccia ad un orso. Un orso catturato scappa dal recinto dopo poco. Catalogato con la sigla M49 l’animale ha scavalcato un muro dotato di rete elettrica dopo esser stato rinchiuso nel Centro Casteller.

La storia dell’orso

L’orso è scappato all’alba rimanendo incolume alle scosse elettriche del recinto. Oranquindi la Forestale lo cerca nella zona della Vigolana, anche perché non ha il radiocollare.

Il peggio di questa storia è l’ordine che il presidente trentino ha dato alle guardie. «Se M49 si avvicinerà a zone abitate, i forestali hanno l’autorizzazione ad abbatterlo. Il fatto che l’orso sia riuscito a scavalcare una recinzione elettrificata con sette fili a 7.000 volt, certificata dal ministero e da Ispra, dimostra il fatto come queste esemplare fosse pericoloso e ci fosse un problema di sicurezza pubblica tale da giustificare l’ordinanza di cattura, scelta non appoggiata dal Ministero».

Se però il presidente leghista della Provincia di Trento, lo vuole morto, Sergio Costa, ministro pentastellato dell’Ambiente, lo vorrebbe salvare.

La richiesta: “non abbattetelo”

Tempestiva quindi è stata la risposta del ministro che ha deciso di emanare una diffida per non far applicare l’ordine di abbattimento dell’orso.

Costa dice, stando a quanto scrive Il Corriere «Nessuna istruttoria fin qui elaborata dagli uffici, in collaborazione con Ispra, ha mai valutato il tema dell’uccisione dell’esemplare. Il fatto che sia scappato dall’area attrezzata per ospitarlo non può giustificare un intervento che ne provochi la morte. Il presidente Fugatti moduli legittimamente il suo intervento. Le inefficienze mostrate nella cattura, che non mi vedono e mai mi hanno visto concorde, reclamano professionalità e attenzione massima. Cosa che invece fin qui non è stata mostrata. E adesso si parla di abbattimento? Assurdo e paradossale. Intanto si faccia chiarezza sulla fuga di M49 e poi si intervenga con la cautela del caso senza minare la vita dell’animale».