Stasera in tv | Cosa c’è in tv oggi 15 luglio 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 15 luglio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata di oggi, 15 luglio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Parigi a tutti i costi”: Maya è una bella e giovane stilista di origine marocchina, che vive a Parigi da 20 anni. Maya sta finalmente per avere un avanzamento di carriera nella casa di moda in cui lavora quando, in seguito a un semplice controllo da parte della polizia, emerge che il suo permesso di soggiorno è scaduto. Nel giro di 24 ore, viene, quindi, espulsa e rimpatriata in Marocco. Tra pregiudizi e tradizioni culturali a cui non e’ più abituata, il ritorno a casa sarà per lei difficile e traumatico, e Maya farà di tutto per tornare in Francia…In seconda serata, il film “The Lincoln Lawyer”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio di “Hawaii Five-O”, seguito dalla serie tv “Blacklist”.

Su Rai 3 va in onda il film “Before I Go to Sleep”: a seguito di un incidente traumatico, una donna si sveglia ogni mattina senza alcun ricordo. Un giorno, nuove e terrificanti verità la costringono a mettere in discussione tutto ciò che la circonda. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Quarta repubblica”, seguito dallo show “Appuntamento con Milva”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Temptation Island”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “2 Fast 2 Furious”: l’agente O’Connor ha perso il distintivo e ora deve infiltrarsi in un giro di corse clandestine per riscattarsi. Subito dopo, il film “Blair Witch”.

Su La 7 va in onda il film “Un giorno di ordinaria follia”: William Foster è incastrato in un ingorgo gigantesco e a Los Angeles fa caldo. Abbandona l’automobile per andare a telefonare alla moglie, dalla quale peraltro è divorziato, e per uno screzio col proprietario di un drugstore diventa violento al punto da sfasciare il locale. Da quel momento William non si ferma più: picchia chi trova e uccide chi gli capita a tiro. A seguire, il film “Attrazione fatale”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Agente 007 – Thunderball operazione tuono”: l’organizzazione Spectra si è impadronita di un bombardiere armato con due ordigni atomici e minaccia di scaricare il micidiale esplosivo su una città americana, o inglese, se non le sarà pagato un ingente riscatto. James Bond viene incaricato di localizzare la base della Spectra e di mandare a monte il piano criminale. Bond riesce nel suo intento, naturalmente con l’aiuto di una bella fanciulla, Domino, che, manco a dirlo, s’innamora di lui. La missione si conclude con una spettacolare battaglia sottomarina.

Maria Rita Gagliardi