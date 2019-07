Tiziano Ferro e Victor Allen si sono sposati: foto e news sulle nozze – VIDEO

Tiziano Ferro e Victor Allen sono convolati a nozze, i due si erano già sposati a Los Angeles a giugno

Si continua a parlare delle nozze segrete di Tiziano Ferro, il cantante lo scorso 13 luglio ha sposato il compagno Victor Allen a Sabaudia.

Vanity Fair oltre ad aver pubblicato una foto degli sposi, ha anche fornito alcune indiscrezioni sulla coppia. A quanto pare i due si erano già sposati poche settimane fa a Los Angeles, anche in quel caso all’insaputa di tutti.

Allo scatto pubblicato Vanity Fair ha aggiunto la seguente didascalia: “Salutate gli sposi @tizianoferro e Victor Allen, insieme da 3 anni, si sono uniti civilmente a Sabaudia, nella casa del cantante (dopo essersi già segretamente sposati lo scorso 25 giugno a Los Angeles). Vi racconteremo tutto nel prossimo numero di Vanity Fair, in edicola da mercoledì, ma nel frattempo non ci resta che far loro le congratulazioni.”

Intanto, il cantante poche ore fa ha postato un’altra foto insieme al marito dove ha ringraziato i suoi tantissimi fan per l’affetto ricevuto.

Su Instgaram ha scritto: “La vostra sensibilità, la vostra buona educazione, la vostra capacità di sostenermi contro chi odia – senza mai cadere nel volgare, nel violento, nell’ovvietà – sono continue lezioni di vita per me. Siete orgogliosi di me. Che sono orgoglioso di voi. Grazie per tutto l’amore che sto, che stiamo ricevendo.“

Sara Fonte