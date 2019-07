Ecco la classifica delle migliori squadre di calcio al mondo secondo il sito ‘Five Thirty Eight’: l’Atalanta è la migliore delle italiane davanti a Inter e Juventus

Il sito ‘FiveThirtyEight’ ha stilato la classifica delle migliori squadre al mondo, basata sulle prestazioni offensive e difensive della varie squadre. Secondo questa particolare classifica, la squadra migliore al mondo è il Manchester City. Le italiane sono tutte fuori dalla top ten, con l’Atalanta sorprendentemente davanti a Inter e Juventus.

Fare classifiche oggettive sulle squadre migliori al mondo risulta sempre difficile. Il sito ‘FiveThirtyEight’, specializzato in sondaggi, ha provato a stilare una propria personale classifica basata sulle prestazioni offensive e difensive di tutte le squadre di calcio professionistiche al mondo.

Il sito ha preso come riferimento il numero di gol segnati e subiti da ogni squadra nella passata stagione, calcolando come tale squadra si comporterebbe in un’ipotetica partita disputata in campo neutro contro un avversario di medio livello. Questi due valori, combinati tra loro, producono un indice, chiamato Soccer Power Index (SPI).

Seconda la classifica del sito “FiveThirtyEight’, nessuna italiana compare nella top ten. L’Atalanta è di poco fuori (11esima), l’Inter è 14esima, un gradino davanti alla Juventus (15esima); più indietro il Napoli, 18esimo, la Roma 41esima, e il Milan 42esimo.

La migliore squadra al mondo risulta essere, secondo questi dati, il Manchester City di Pep Guardiola, vincitrice della Premier League nella passata stagione. Completano il podio il Bayern Monaco e il Liverpool, fresco vincitore dell’ultima edizione della Champions League.