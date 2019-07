Marito e moglie muoiono nello stesso giorno dopo 71 anni di matrimonio

Herbert e Frances DeLaigle sono morti lo stesso giorno dopo aver vissuto come marito e moglie per 71 lunghi ed intensi anni.

Ci sono storie d’amore che possono fare concorrenza a quelle dei migliori romanzi, tra queste c’è sicuramente quella di Hebert e Frances, una coppia che si è conosciuta prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale ed ha vissuto come marito e moglie per ben 71 anni. Questi due teneri innamorati sono morti nei giorni scorsi. Il primo ad andarsene è stato Herbert (aveva 94 anni), davanti alla donna che ha amato per tutta la vita e che lo ha corrisposto senza indugi. Prima che andasse via anche Frances (88 anni) sono passate solamente 12 ore. La donna non ha retto evidentemente al dispiacere di veder morire l’uomo della sua vita.

Il loro primo incontro è avvenuto nella caffetteria ‘White Way Café‘ di Waynesboro, dove Herbert era cliente abituale e Frances aveva intrapreso il suo primo lavoro estivo. Il giovane si innamorò immediatamente della cameriera e per mesi stette ad osservarla mentre serviva ai tavoli. Un giorno si fece coraggio e le chiese di uscire: “Continuavo a vederla andare dentro e fuori ed i miei occhi non si staccavano da lei. Alla fine mi sono fatto coraggio e le ho chiesto se voleva uscire con me”, ha rivelato infatti Herbert in un’intervista concessa lo scorso anno a ‘WRDW/WAGT’.

Dopo il primo appuntamento al cinema la coppia non si è più separata: l’anno successivo, infatti, Herbert le chiese la mano e diventarono marito e moglie. Nemmeno gli anni che lui ha passato Germania durante la Seconda guerra mondiale e quelli in Corea e Vietnam hanno influito sul loro rapporto e sul loro amore. Questa splendida coppia ha assistito alla nascita di 6 figli, 16 nipoti, 25 pronipoti e 3 pro-ponipoti.

Di recente una storia simile si è verificata dalle nostre parti: una coppia di sposi di Agrigento è morta lo stesso giorno dopo 50 anni di matrimonio. Nel 2014 sempre in Italia, ma a Roma, una coppia di sposi con 69 anni di matrimonio alle spalle ha lasciato questo mondo nello stesso giorno.