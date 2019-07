Rocco Hunt lascia la musica: “Ho troppe pressioni, mollo tutto“ – VIDEO

Rocco Hunt lascia tutti senza parole, ha deciso di lasciare la musica perché si sente sotto pressione

Rocco Hunt poche ore fa ha annunciato che ha deciso di lasciare la musica. Il motivo? Lo ha spiegato lui stesso tramite un post pubblicato su Instagram.

Il rapper ai suoi tantissimi fan ha detto: “Mi hanno privato e ancora adesso mi stanno privando della mia libertà. Sono anni che continuamente vi prometto che l’album nuovo uscirà presto e per un motivo o per un altro non riesco a condividerlo con voi.”

Hunt ha ringraziato tutti i suoi fan perché lo hanno sempre fatto sentire a casa. Ha poi aggiunto: “Adesso non me la sento più di continuare e credo sia meglio lasciarvi con il bel ricordo che avete di me. Ho troppe pressioni e forse è arrivato il momento di mollare tutto e darla vinta a tutte le persone che vorrebbero la fine della mia musica.”

Il rapper crede di aver creato troppe aspettative che non riesce a mantenere ed è per questo che al momento ha deciso di mollare tutto.

Sara Fonte