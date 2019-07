Sara Tommasi interrompe la gravidanza per motivi di salute e fa pace con la manager Debora Cattoni

Sara Tommasi non è più incinta. La showgirl ha interrotto la gravidanza per motivi di salute ed ha fatto pace con la manager Debora Cattoni.

Solo qualche settimana fa, attraverso questo post, vi abbiamo parlato della dolce attesa della showgirl Sara Tommasi; dolce attesa ritenuta alquanto sospetta dal sito “Dagospia” che aveva fatto un parallelo con il “caso Mark Caltagirone”. Ebbene, è notizia di oggi che Sara avrebbe interrotto la gravidanza, a causa delle cure che sta facendo per il bipolarismo.

Ad annunciarlo è Debora Cattoni, manager di Sara che con lei aveva avuto delle divergenze, adesso del tutto appianate:

“Oggi Sara ha ripreso la cura. Si sta curando. Il bipolarismo non è di certo un caso facile. Ho scelto una Star problematica ma con grandi doti che vanno oltre la logica. A me non interessa del suo passato. A me interessa solo Sara Tommasi con Debora Cattoni. Tutte le pagine in instagram dedicate a lei non sono sue. Nessuno le gestisce. Sono solo fan incalliti. La sua vera pagina nascerà a giorni tutelata da me e dal mio staff. Se pensate di chiamarmi per conoscerci e farci perdere tempo non ci interessa. Se pensate di chiamare me e frequentare me anche per provare a by passarmi, non ci interessa, e soprattutto a Sara non interessa. Se pensate di portarvi a letto Sara tramite me non ci interessa. L’ho lasciata tante volte ed è tornata sempre da me. Sara fra l’altro è fidanzata con Angelo Guidarelli, non ha portato avanti la gravidanza poiché ha ripreso la cura, il suo fidanzato le sta sempre vicino”.

Sara Tommasi: “La mia intervista con Peter Gomez sarà una bomba”

Attraverso i social, Sara ha rivelato che racconterà quanto le sta succedendo in una intervista rilasciata a Peter Gomez, per il programma “Loft” che andrà in onda a settembre su La 7:

“Sono stata intervista da Peter Gomez per il programma Loft. E’ stato un onore per me essere ospite di una produzione così prestigiosa.

Per l’intervista dovrete pazientare fino a settembre ma vi posso anticipare che sarà una bomba. Chiarirò tutto su quanto mi ha accaduto in passato tra droga e hard. Sono felice di poter raccontare la mia storia e di aver ricevuto attestati di stima per aver superato tutti i miei crucci”

Attendiamo con molta impazienza…

Maria Rita Gagliardi