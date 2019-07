Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi 16 luglio 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 16 luglio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, per oggi 16 luglio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone un nuovo episodio della serie tv “The Resident”. In seconda serata, una nuova puntata del programma, condotto da Paola Perego, “Non disturbare”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio di “Squadra Speciale Cobra 11”, seguito da “Diario della Motocicletta Viaggia scopri condividi”.

Su Rai 3 va in onda il film “Un tirchio quasi perfetto”: Franois Gautier è tirchio! Risparmiare gli dà gioia , la prospettiva di dover pagare lo fa sudare freddo. La sua vita è scandita in funzione di un unico obiettivo: non mettere mai mano al portafoglio. Una vita che tuttavia viene completamente sconvolta in un solo giorno: si innamora di una donna e scopre di avere una figlia di cui ignorava l’esistenza. Costretto a mentire per riuscire ad occultare il suo terribile difetto, per Franois cominciano i problemi. Poichè a volte mentire può costare caro, molto caro…A seguire, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone “Quelli della luna”, programma sportivo condotto da Giampiero Mughini. Subito dopo, il film “Unsaid-Sotto silenzio”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, un episodio di “Rosy Abate”, seguito dal tg della notte.

Su Italia 1 vanno in onda le serie tv “Chicago Fire” e “Lethal weapon”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “In Onda”, seguito da “Propaganda Doc”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Iris il film “Per pochi dollari ancora”: al termine della guerra civile, 800 confederati decidono di assaltare Fort Yuma. Tre ufficiali devono dissuaderli, a qualunque costo.

