Tenta di uccidere moglie e figlia a martellate: 59enne arrestato

I carabinieri di Chiari sono dovuti intervenire la scossa notte presso l’abitazione di un uomo e la sua famiglia. Questi infatti ha tentato di ammazzare la moglie e la figlia con un martello. L’episodio, avvenuto nel cuore della notte, ha avuto luogo a Coccaglio, in provincia di Brescia. Il 59enne arrestato non aveva apparentemente un motivo per dar luogo ad un martirio.

L’allarme del figlio maschio del 59enne arrestato

A dare l’allarme è stato il figlio maschio del 59enne arrestato. Quest’ultimo ha chiamato immediatamente le autorità, le quali hanno portato in caserma l’uomo ora in stato di fermo.

La conferma da parte dei carabinieri, come riporta il Fatto Quotidiano, non ha ancora dato una spiegazione del motivazioni che avrebbero spinto l’uomo a tentare il folle gesto.

Tempestivo l’intervento dell autorità

I carabinieri sono giunti immediatamente presso l’abitazione del 59enne arrestato. L’uomo ora in caserma, è stato interrogato. Al contempo la moglie e la figlia, rispettivamente 51 e 21 anni sono state ricoverate in ospedale anche se non versano in condizioni critiche.

Nel frattempo gli investigatori stanno effettuando tutti i rilievi sul luogo del tentato delitto. Sul posto avrebbero ritrovato pure due taniche di benzina (tenute nascoste in garage). Pur non avendone conferma, gli inquirenti sospettano che l’uomo fosse intenzionato ad utilizzarle per dare fuoco alla casa.