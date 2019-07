Tiziano Ferro: i primi scatti esclusivi del matrimonio con Victor Allen

Il settimanale “Chi”, in esclusiva, pubblica i primi scatti del matrimonio di Tiziano Ferro e Victor Allen.

Lo scorso sabato, a Sabaudia, dopo una prima cerimonia celebrata lo scorso 25 giugno a Los Angeles, Tiziano Ferro ha sposato Victor Allen, 54enne imprenditore di Los Angeles (ve ne abbiamo parlato qui). I due, che stanno insieme da tre anni, sono pronti ad avere un bambino (ve ne abbiamo parlato qui).

Il settimanale “Chi”, in esclusiva nel suo nuovo numero, mostra i primi scatti ufficiali delle nozze, piazzati in copertina. Nelle foto in questione, Tiziano e Victor, felici dopo aver pronunciato per la seconda volta il fatidico “si”, si scambiano un dolcissimo bacio.

Tiziano Ferro: “Sono cattolico, ma il mio è un Dio simpatico”

Dopo il matrimonio, Ferro ha scritto una bellissima lettera, pubblicata sul “Corriere della Sera”, attraverso la quale ha parlato di omosessualità e fede:

“Ma io sono cattolico. Quindi, ho ancora fede. I miracoli? Io il mio lo immaginavo sullo sfondo del Monte Circeo, la mia terra, il mio mare. E poi l’amore, solo amore. Il mio è un Dio che ama, che custodisce, che non chiede pegno. È un Dio simpatico. Un miracolo è tutte le volte che una cosa riesce meglio di come te l’aspettavi. Un miracolo è tutte le volte che la vita è più bella di come l’avevi immaginata. E qualche giorno fa, davanti al mio mare, di fronte al mio monte, il mio uomo e io ci siamo sposati. La cosa è molto più grande di Victor e di me. Riguarda tutti. Riguarda ogni ragazzino nascosto in mezzo agli scaffali di una libreria, con quel libro in mano. Uno su tremila. E riguarda ogni italiano libero, onesto, e innamorato come me di quel Dio simpatico”.

Maria Rita Gagliardi