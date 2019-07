Cadono rocce dalla scogliera, è dramma: un uomo è rimasto ucciso

Dramma in Cornovaglia: un costone di roccia di una scogliera è venuto giù, travolgendo e uccidendo un uomo che in quel momento si trovava in spiaggia

Un uomo, questa mattina, ha tragicamente perso la vita sulla spiaggia di Sandymouth Bude, una delle più note località turistiche della Cornovaglia (Inghilterra). L’uomo si trovava in spiaggia quando un costone di roccia della scogliera soprastante si è staccato, precipitando rovinosamente sulla spiaggia e nelle acque sottostanti. Nulla da fare per lui.

Rocce si staccano dalla scogliera e uccidono un uomo, il dramma in Cornovaglia

Non si è potuto fare niente per salvare la vita a un uomo che questa mattina è rimasto ucciso dalle rocce che si sono staccate dalla scogliera di Sandymouth Bude, la nota località balneare della Cornovaglia. I sanitari hanno appurato sul posto la morte dell’uomo. La Polizia, giunta sulla spiaggia poco prima di mezzogiorno (ora locale), ha confermato l’avvenuto decesso. Nonostante appaia chiara la dinamica dei fatti, e cioè che si sia trattato di una tragica fatalità derivata da un evento naturale, Metro.co.uk ha riportato la notizia parlando di indagini che sono tutt’ora in corso.

Rocce si staccano dalla scogliera e uccidono un uomo, informato il parente più prossimo della vittima

Sulla spiaggia di Sandymouth Bude ci sono attualmente la Guardia costiera e i Vigili del fuoco. Si sta cercando di capire che cosa sia accaduto perché non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente, né quanto la vittima (le cui generalità ci sono sconosciute) fosse vicina al punto in cui i massi sono caduti. Pare che il parente più prossimo dell’uomo deceduto sia stato già messo al corrente dei fatti.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

