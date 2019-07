Calciomercato 2019 tutti gli acquisti e le cessioni della Serie A club per club

Il Calciomercato 2019 è entrato nel vivo, vediamo quali sono stati tutti gli acquisti e tutte le cessioni dei club di Serie A.

Il periodo del calciomercato estivo è quello relegato ai sogni dei tifosi. Le società di Serie A pianificano il futuro prossimo e fanno acquisti (più o meno) mirati per rafforzare l’organico e puntare con decisione all’obbiettivo stagionale. Per le prime della classe questo obiettivo è sicuramente ridurre il gap con la Juventus campione in carica da 8 lunghe stagioni.

I bianconeri hanno aggiunto ulteriori tasselli all’organico e messo a segno un colpo stratosferico (De Ligt), ma le inseguitrici non stanno certo a guardare. Al momento la squadra più attiva è stata l’Inter di Conte che ha già preso Sensi e Barella per la mediana e pare che stia per chiudere su Lukaku. Pensare che siamo solo all’inizio della finestra estiva di calciomercato e c’è tempo fino al prossimo 2 settembre per chiudere affari vantaggiosi, siamo destinati a vedere la Serie A più competitiva degli ultimi 10 anni?

Calciomercato 2019: tutti gli acquisti e le cessioni della squadre di Serie A

Atalanta

ARRIVI: Muriel (a, Fiorentina), Sportiello (p, Frosinone), Valzania (c, Frosinone), Cornelius (a, Bordeaux), Haas (c, Palermo), Melegoni (c, Pescara), Vido (a, Perugia), Malinovskyi (c, Genk).

PARTENZE: Berisha (p, Spal), Avogadri (p, Sampdoria).

Allenatore: Giampiero Gasperini (confermato).

Bologna

ARRIVI: Bani (d, Chievo), Schouten (c, Excelsior), Denswil (d, Club Brugge), Tomiyasu (d, Sint-Truiden).

PARTENZE: Mattiello (d, Cagliari), Lyanco (d, Torino), Edera (a, Torino), Helander (d, Rangers).

Allenatore: Sinisa Mihajlovic (confermato).

Brescia

ARRIVI: Ayé (a, Clermont), Joronen (p, Copenaghen).

PARTENZE: Romagnoli (d, Empoli), Martinelli (c, svincolato).

Allenatore: Eugenio Corini (confermato).

Cagliari

ARRIVI: Oliva (c, Nacional), Inna (d, Olbia), Ceter (a, Olbia), Ragatzu (a, Olbia), Colombatto (c, Verona), Mattiello (d, Bologna), Vicario (p, Venezia).

PARTENZE: Srna (d, ritiro), Padoin (d, svincolato), Pellegrini (d, Juventus), Thereau (a, Fiorentina), Barella (c, Inter)

Allenatore: Rolando Maran (confermato).

Fiorentina

ARRIVI: Dragowski (p, Empoli), Venuti (d, Lecce), Saponara (c, Sampdoria), Thereau (a, Cagliari), Eysseric (c, Nantes).

PARTENZE: Edimilson Fernandes (c, Mainz), Muriel (a, Atalanta), Lafont, (p, Nantes), Pjaca (a, Juventus), Gerson (c, Flamengo), Laurini (d, Parma).

Allenatore: Vincenzo Montella (confermato).

Genoa

ARRIVI: Jaroszynski (d, Chievo), Pinamonti (a, Frosinone), Romulo (d, Lazio), Zapata (d, Milan), Gumus (a, Galatasaray), Barreca (d, Newcastle).

PARTENZE: Bessa (c, Verona), Veloso (c, Verona), Lazovic (c, svincolato), Mazzitelli (c, Sassuolo), Pezzella (d, Udinese), Lapadula (a, Lecce), Dalmonte (a, Lugano).

Allenatore: Aurelio Andreazzoli (nuovo).

Inter

ARRIVI: Brazao (p, Parma), Godin (d, Atletico Madrid), Bastoni (d, Parma), Dimarco (d, Parma), Longo (a, Cremonese), Lazaro (c, Hertha Berlino), Sensi (c, Sassuolo), Barella (c, Cagliari).

PARTENZE: Vrsaljko (d, Atletico Madrid), Cedric Soares (d, Southampton), Keita (a, Monaco).

Allenatore: Antonio Conte (nuovo).

Juventus

ARRIVI: Ramsey (c, Arsenal), Pellegrini (d, Cagliari), Higuain (a, Chelsea), Pjaca (a, Fiorentina), Rabiot (c, PSG), Buffon (p, PSG), Demiral (d, Sassuolo).

PARTENZE: Barzagli (d, ritiro), Spinazzola (d, Roma), Caceres (d, svincolato).

Allenatore: Maurizio Sarri (nuovo).

Lazio

ARRIVI: Adekanye (a, Liverpool), Casasola (d, Salernitana), Anderson (d, Salernitana), Minala (c, Salernitana), Kishna (a, Adovenag), Vavro (d, Copenaghen), Lazzari (d, Spal), Karo (d, Apollon Limassol), Kyine (c, Chievo) .

PARTENZE: Basta (d, svincolato), Romulo (d, Genoa).

Allenatore: Simone Inzaghi (confermato).

Lecce

ARRIVI: Vera Ramirez (d, Leones), Shakhov (c, Paok Salonicco), Benzar (d, Steaua Bucarest), Rossettini (d, Chievo), Lapadula (a, Genoa).

PARTENZE: Palombi (a, Cremonese), Venuti (d, Fiorentina), Scavone (c, Bari).

Allenatore: Fabio Liverani (confermato).

Milan

ARRIVI: Theo Hernandez (d, Real Madrid), Krunic (c, Empoli).

PARTENZE: Abate (d, svincolato), Bakayoko (c, Chelsea), Bertolacci (c, svincolato), Mauri (c, svincolato), Montolivo (c, svincolato), Zapata (d, svincolato), Simic (d, Hajduk Split).

Allenatore: Marco Giampaolo (nuovo).

Napoli

ARRIVI: Di Lorenzo (d, Empoli), Manolas (d, Roma).

PARTENZE: Diawara (c, Roma), Albiol (d, Villarreal).

Allenatore: Carlo Ancelotti (confermato).

Parma

ARRIVI: Martella (d, Pescara), Pavone (a, Pescara), Dermaku (d, Cosenza), Laurini (d, Fiorentina), Colombi (p, Carpi), Hernani (c, Zenit), Karamoh (a, Bordeaux).

PARTENZE: Brazao (p, Inter), Bastoni (d, Inter), Dimarco (d, Inter), Sierralta (d, Udinese), Gobbi (d, ritiro), Frattali (p, Bari).

Allenatore: Roberto D’Aversa (confermato).

Roma

ARRIVI: Spinazzola (d, Juventus), Diawara (c, Napoli), Defrel (a, Sampdoria), Gonalons (c, Siviglia), Pau Lopez (p, Betis Siviglia)

PARTENZE: De Rossi (c, svincolato), Manolas (d, Napoli), Marcano (d, Porto), Celar (a, Cittadella).

Allenatore: Paulo Fonseca (nuovo).

Sampdoria

ARRIVI: Chabot (d, Groningen), Thorsby (c, Heerenveen), Depaoli (d, Chievo), Maroni (a, Boca Juniors), Mulé (d, Trapani), Regini (d, Spal), Simic (d, Spal), Augello (d, Spezia), Murillo (d, Valencia), Avogadri (p, Atalanta).

PARTENZE: Belec (p, Apoel), Krapikas (p, Spezia), Defrel (a, Roma), Saponara (c, Fiorentina), Tozzo (p, Ternana), Ivan (c, Chievo), Leverbe (d, Chievo), Andersen (d, Lione).

Allenatore: Eusebio Di Francesco (nuovo).

Sassuolo

ARRIVI: Sala (d, Arezzo), Boateng (a, Barcellona), Binato (c, Venezia), Letschert (d, Utrchet), Ricci (a, Benevento), Mazzitelli (c, Genoa), Toljan (d, Borussia Dortmund), Traoré (c, Empoli), Caputo (a, Empoli), Gravillon (d, Pescara).

PARTENZE: Odgaard (a, Hereenveen), Lemos (d, Las Palmas), Sensi (c, Inter), Demiral (d, Juventus), Scamacca (a, Ascoli).

Allenatore: Roberto De Zerbi (confermato)

Spal

ARRIVI: Igor (d, Red Bull Salisburgo), Vaisanen (d, Crotone), Viviani (c, Frosinone), Salamon (d, Frosinone), Moncini (a, Cittadella), Berisha (p, Atalanta), D’Alessandro (c, Udinese).

PARTENZE: Bonifazi (d, Torino), Viviano (p, Sporting Lisbona), Fulignati (p, Ascoli), Regini (d, Sampdoria), Simic (d, Sampdoria), Lazzari (d, Lazio), Costa (d, Bari), Vitale (c, Frosinone).

Allenatore: Leonardo Semplici (confermato).

Torino

ARRIVI: Bonifazi (d, Spal), Lyanco (d, Bologna), Edera (a, Bologna), Gustafson (c, Verona).

PARTENZE: Moretti (d, ritiro), Ichazo (p, svincolato).

Allenatore: Walter Mazzarri (confermato).

Udinese

ARRIVI: Jajalo (c, Palermo), Sierralta (d, Parma), Scuffet (p, Kasimpasa), Pezzella (d, Genoa), Becão (d, Bahia).

PARTENZE: D’Alessandro (c, Atalanta), Okaka (a, Watford), Zeegelaar (d, Watford), Nicolas (p, Verona), Matos (a, Verona), Behrami (c, Sion), D’Alessandro (c, Spal).

Allenatore: Igor Tudor (confermato).

Verona

ARRIVI: Rrahmani (d, Dinamo Zagabria), Nicolas (p, Verona), Bessa (c, Genoa), Boldor (d, Foggia), Calvano (c, Padova), Cisse (a, Carpi), Veloso (c, Genoa), Radunovic (p, Cremonese).

PARTENZE: Matos (a, Udinese), Colombatto (c, Cagliari), Gustafson (c, Torino), Laribi (c, Empoli).

Allenatore: Ivan Juric (nuovo).

Quali altri colpi ci riserverà questo calciomercato estivo? Ogni giorno aggiorneremo questa lista con gli acquisti e le cessioni ufficiali di tutte le formazioni.