Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge: “Ecco il motivo della nostra crisi”

Attraverso le pagine del settimanale “Chi”, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge svelano il motivo della loro crisi che, fortunatamente, è rientrata.

Tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge è ancora amore. Qualche settimana fa, si erano fatte insistenti le voci riguardanti la separazione della coppia, nata durante l’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” (ve ne abbiamo parlato qui). Alcuni rumors avevano dato la colpa dell’addio dei due ad un volto noto di “Uomini e Donne” (ve ne abbiamo parlato qui).

Attraverso le pagine del settimanale “Chi”, Jeremias e Soleil, che nel frattempo sono andati a convivere a Milano, spiegano il motivo della crisi: un banale litigio dovuto ad un costume, indossato dalla ragazza, troppo striminzito. A tal proposito, Soleil racconta che:

“Abbiamo discusso, ma il motivo è un altro: : si è ingelosito perché, mentre eravamo in barca con altre persone, ho indossato un costume troppo trasparente e non mi è piaciuto il modo in cui me lo ha fatto notare”.

Jeremias, dal canto suo, precisa:

“Non mi piaceva il contesto. Il problema non era lei, ero infastidito e così ho deciso di andare via. Ho smesso di seguirla su Instagram, è vero, perché mi doveva passare e non volevo vedere altre foto. Ma poi ci siamo chiariti”.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge: “Amiamo i bambini e non vediamo l’ora di averne”

Messe da parte le divergenze, la coppia sogna di mettere su famiglia:

“Amiamo entrambi i bambini e non vediamo l’ora di averne. Ma adesso è presto”.

Maria Rita Gagliardi