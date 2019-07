Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 luglio 2019: il Capricorno non deve avere paura di ripartire, i Pesci devono trovare equilibrio in amore

Mercoledì 17 luglio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. Per motivi tecnici, l’oroscopo tornerà venerdì prossimo. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Direi che questa parte centrale della settimana mi sembra migliore rispetto all’inizio. Non dire no. Insomma, non è che devi accettare proprio tutto , però ricorda che luglio e soprattutto agosto saranno mesi di preparazione a un grande autunno. Quindi, le occasioni che ci sono ora non ci saranno in autunno. Ed è probabile anche chi non può immediatamente lavorare prepari qualcosa per l’autunno. Non sarà così semplice trovare un accordo se devi iniziare un nuovo progetto, ma sappi che agosto farà miracoli. Addirittura le prime due settimane del mese saranno molto importanti anche per l’amore.

Toro. Il Toro avrà stelle un po’ scomode, anche perché bisogna dire delle verità che fanno male. In amore è necessaria molta sincerità. Non è detto che si debba per forza discutere, però tu potresti avere una visione del tuo futuro e anche del tuo lavoro diversa da quella del partner e quindi si rischia di discutere anche per questioni di soldi. Ogni cosa andrà chiarita entro il 25;

Gemelli. I Gemelli devono affrontare una situazione che non è così semplice, nel senso che in questo periodo, dal punto di vista economico, contrattuale non tutti ma molti hanno dei problemi, sia nel portare avanti alcune situazioni sia nel ridefinirle. E quindi la firma di un accordo può essere posticipata. Una persona che fino a ieri era di riferimento ora non lo è più. Stai cambiando alcune situazioni attorno a te;

Cancro. Quando una persona del tuo segno rivela i sentimenti non è solo perché vuole compiacere qualcuno ma è perché cerca di convincersi che l’amore ci sia, è presente. In qualche modo, adesso, fare una dichiarazione d’amore, fare una serenata, potrebbe essere non solo un atto molto carino nei confronti della persona che ami ma anche un atto di grande coerenza con quello che provi e con quello che senti, perché in effetti ci sono stati dei problemi da questo punto di vista. Quanti Cancretti dall’inizio dell’anno hanno cambiato ruolo, forse anche amore, e probabilmente nella vita si sono sentiti un po’ spiazzati. Per il lavoro attenzione a chi sta con te, nel senso che soci e collaboratori non sono così affidabili oppure tu devi ritrovare una tua identità.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone è uno dei segni di fuco che entro agosto potrà avere mani libere, e quando una persona ha la possibilità di fare non è detto che riesca sempre per quantomeno può dire “Questo lo voglio”, dunque scegli bene perché se sai fare le cose bene e se sai scegliere bene puoi arrivare lontano. Anzi, qui ci avviciniamo a un agosto che sarà molto lieto e consolatorio persino per tutti coloro che sono rimasti senza un amore, che l’anno scorso in estate hanno vissuto una crisi. In amore dunque, nonostante in questi giorni tu sia un po’ polemico, ci sono delle buone opportunità. Eventualmente rimanda un incontro a sabato;

Vergine. Devi tentare un recupero perché tra aprile e maggio scorso ci sono stati momenti di grande difficoltà, anche a livello fisico; la Vergine quando supera una prova immediatamente dopo è stanca, può anche stare male, quindi qui non si mette in discussione la tua volontà o la tua capacità di vincere ma proprio l’energia che impegni. Tanti progetti costano fatica. C’è una persona in questo periodo a cui tiene? Devi dire ti amo. Molto interessanti i progetti di tipo matrimoniale ma anche costruttivi a livello di lavoro;

Bilancia. La Bilancia avrebbe bisogno di un appoggio. Non che questo sia un segno che vuole per forza avere affetto dagli altri. Può fare le cose da solo, però insieme al Cancro è il segno della coppia, quindi lavori meglio con un socio, lavori meglio quando ami una persona. Spesso le persone Bilancia condividono il lavoro con il partner o viceversa, ecco perché ci sono momenti di tensione, perché tutto quello che hai fatto fino a oggi non basta più e bisogna affrontare un cambiamento che riguarda proprio la professione. Usa prudenza nel rapporto con gli ex;

Scorpione. Lo Scorpione non ha un periodo difficile però nelle relazioni di lunga data c’è qualcosa da rivedere, magari anche da ritrovare, per esempio un po’ di intimità perduta. Attenzione ai rimbrotti, alle gelosie, soprattutto alle polemiche che possono nascere, alle accuse che possono piovere su di te. I rapporti più fragili sono in revisione ed entro i primi giorni di agosto potrebbero vivere un conflitto. Invece i più solidi semplicemente ora stanno affrontando una nuova pagina dell’esistenza in comune e quindi è probabile che uno dei due, per motivi di lavoro, per motivi personali, sia preoccupato e cerchi l’attenzione del partner.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. La felicità arriva quando riesci a fare quello che desideri, però a volte non si riesce a fare proprio tutto ci che si desidera. Convivere con una persona del tuo segno può essere l’esperienza più piacevole del mondo, però non bisogna mai legarti, non bisogna mai tenderti degli agguati, essere geloso con te perché tu almeno a livello ideale hai bisogno di una via di uscita. In questo periodo le relazioni sono molto favorite e addirittura c’è chi avrà più tempo per stare con il partner. Agosto tra l’altro sarà un mese che conferma i nuovi amori;

Capricorno. Il Capricorno vuole sperimentare nuovi progetti e se una situazione di lavoro non funziona più non è detto che non ne esca fuori un’altra entro l’autunno. Non insistere troppo su situazioni che non vanno bene. L’unico limite del Capricorno è proprio questo, quando si fissa, quando dopo una chiusura lavorativa, il fallimento di un’idea, ricomincia da capo perché pensa comunque “Deve andare bene, la far andare bene”. Ci sono delle situazioni che vanno cambiate dal profondo. Innovarsi è importante. Il Capricorno a volte, pur di non innovarsi, resta solo, ha paura di non ripartire, di buttare all’aria, tutto quello che ha costruito. Non sarà il caso di tutti. Se c’è una casa da ristrutturare e bisogna rifare il tetto, ristrutturare le pareti, mettere a posto il pavimento, insomma conviene buttarla giù e rifarla. Ecco, in questo momento molti Capricorno si trovano a un punto di svolta ma anche di partenza per nuovi progetti, magari anche partenza da zero;

Acquario. L’Acquario in questo periodo ha mostrato quanto sia paziente, però la pazienza ha un limite, quindi se ci sono delle relazioni che non funzionano oppure delle situazioni di lavoro che vanno avanti da tempo senza portare beneficio è il momento di dire basta., In particolare tra mercoledì e venerdì devi fare solamente ciò che desideri. In amore c’è bisogno di un po’ di tranquillità. Le storie che non vanno bene devono stare un po’ attente, devono essere protette, perché entro i primi giorni di agosto qualcosa potrebbe accadere;

Pesci. Io spero che l’amore sia tornato nella tua vita. Poi sabato e domenica avremo la Luna nel segno. Non fare confusione in amore perché spesso ci sono più persone nella tua testa o devi comunque porre rimedio a qualche desiderio di trasgressione. Bisogna ritrovare serenità. Qualche dubbio di troppo sarà fugato nei prossimi giorni. Forse c’è da risolvere anche una questione personale o legale che si è aperta da tempo come spiego, ma attenzione perché molte situazioni sono a una svolta perché sappiamo che entro novembre ci sarà un grande progetto da verificare, soprattutto una nuova partenza per te. Dal punto di vista delle relazioni, con il Leone e l’Ariete puoi vivere rapporti molto coinvolgenti ma anche estremamente tosti, quindi attenzione a non fare confusione.

