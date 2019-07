Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi mercoledì 17 luglio 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, 17 luglio 2019.

Stasera in tv, programmazione completa di mercoledì 17 luglio 2019

Rai 1

21:20 Superquark

00:30 Tg1

Rai 2

21:20 Blood & Treasure

22:30 Squadra Speciale Cobra 11

23:30 Realiti

Rai 3

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 Narcotica

Rete 4

21:20 I Legnanesi – 70 voglia di ridere c’e

00:00 L’Esorcista

Canale 5

21:20 Manifest

23:30 Giulietta degli spiriti (film)

Italia 1

21:20 Battiti live

23:30 Calcio Storico Fiorentino – I Nuovi Gladiatori

La 7

21:20 Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata (film)

23:30 La più bella serata della mia vita (film)

Maria Rita Gagliardi