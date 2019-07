Carmen Di Pietro al figlio 18enne: “Ti sbatto fuori di casa, trovati un lavoro”

Attraverso le pagine del settimanale “Dipiù”, Carmen Di Pietro scrive una lettera ad Alessandro, il figlio diciottenne che ha deciso di sbattere fuori di casa.

Un mese fa, Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro, ha compiuto diciotto anni. Per l’occasione, come raccontato dalla showgirl in una lettera indirizzato al ragazzo e pubblicata sul settimanale “Dipiù”, Carmen ha deciso di fare al figlio un “regalo speciale”: sbatterlo fuori di casa:

“Caro Alessandro, hai appena compiuto 18 anni, e anche se so che non ti farà piacere e ti sembrerò una madre spietata, il mio regalo è un invito di cui devi prendere atto: ti sbatto fuori di casa. È arrivato il momento di cominciare ad affrontare le difficoltà della vita da solo, perché non esiste solo il divertimento ma anche il sacrificio. È ora che ti trovi un lavoro e una casa in affitto”.

Carmen Di Pietro al figlio Alessandro: “Ti caccio di casa per il tuo bene”

Carmen, del resto, è rimasta spiazzata quando il figlio le ha fatto una richiesta particolare:

“Lo faccio per il tuo bene. Hai sempre avuto tutto dalla vita, ma per diventare un uomo devi iniziare a camminare con le tue gambe, non voglio a casa un bamboccione. Mi hai chiesto la macchina, e non una piccola ed economica, oltre alla festa che mi è costata una tombola. Ma l’auto no, te la devi guadagnare da solo. Per te ci sarò sempre, mica ti abbandono e non pensare che io sia cattiva o troppo severa perché un giorno mi ringrazierai. Ti ho regalato una bella e grande valigia per il tuo trasloco, ti servirà presto. Figlio mio, vedrai che è bello diventare grande”.

Attendiamo una controreplica da parte di Alessandro.

Maria Rita Gagliardi