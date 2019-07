Confessione in diretta radio: “Mi dovevo sposare domani, ma mi ha tradito”

Confessione in diretta radio: un ascoltatore de ‘I Lunatici’ ha rivelato che la futura moglie lo aveva tradito e che ha deciso di annullare le nozze con sole 6 ore d’anticipo.

Sposarsi è il passo più importante della vita e prima di scegliere se legarsi per sempre ad una persona si devono valutare i pro ed i contro della relazione e della persona che avete scelto. Lo sa bene un ascoltatore de ‘I Lunatici‘ che durante la trasmissione andata in onda ieri sera ha confidato di avere un atroce dilemma da risolvere in poche ore: sposarsi o cancellare le nozze il giorno stesso in cui si sarebbero dovute celebrare.

Alla base del dubbio che tormenta l’ascoltatore non c’è il classico ripensamento del giorno prima, ma l’aver scoperto che la donna con cui si dovrebbe legare a vita lo ha tradito circa un mese prima. Più che una confessione, infatti, è una vera e propria richiesta d’aiuto: “Ragazzi tra 6 ore dovrei sposarmi ma oggi ho saputo che la mia compagna un mese fa mi ha tradito. Adesso non me la sento più di sposarla. Che mi consigliate?” chiede infatti, prima di spiegare in che modo è venuto a conoscenza di questa dura realtà.

Confessione in diretta radio: “Non mi sposo più”

Nel continuare la propria condivisione, l’ascoltatore spiega di avere la certezza che il tradimento è avvenuto: “Un caro amico me lo ha detto. Quasi un fratello, mi ha detto il giorno esatto. Mi ha raccontato che lui era in un hotel per lavoro e lei è arrivata con un altro. Ho chiesto a lei spiegazioni, inizialmente ha negato, poi mi ha confermato dopo mille insistenze che effettivamente era in quell’hotel. Ma lei dice che era solo con un amico . Con un amico non ci si va in hotel secondo me. Non so che fare”.

Una scelta difficile da compiere, ma sopratutto una situazione in cui è difficile dare un consiglio non trovandosi direttamente coinvolti. Passa un’ora solamente dalla confessione quando l’ascoltatore ricontatta i due conduttori (Arduini e Di Ciancio) per comunicare la sua scelta definitiva: “Non mi sposo, ho deciso, non mi fido più. Dovevo aprire gli occhi prima purtroppo ero accecato”.