Incidente stradale mortale nel bresciano: camion uccide ciclista di 66 anni

Ugo Bresciani, 66 anni, ha perso la vita a Desenzano del Garda. L’uomo era in sella alla sua bici quando un camion lo ha travolto

Drammatico incidente stradale mortale nella giornata di ieri a Desenzano del Garda, in Provincia di Brescia. Un camion ha travolto e ucciso un anziano all’uscita dell’ex Strada Statale 11. A perdere la vita è stato Ugo Bresciani, 66 anni, che si era messo in strada con la sua bicicletta. L’autista del mezzo pesante ha dichiarato di non essersi accorto delle presenza del ciclista fino a quando non è avvenuto l’impatto.

Incidente stradale mortale nel bresciano, inutili tutti i tentativi di soccorso

Nulla da fare per Ugo Bresciani, l’uomo di 66 anni che ieri- mentre era in strada con la sua bicicletta elettrica- è stato ucciso da un autoarticolato che stava sopraggiungendo. La zona è quella dell’uscita dell’ex Strada Statale 11, in direzione dell’autostrada e di Castiglione, a Desenzano del Garda (provincia di Brescia). Il ciclista, che come riporta Today ha subito lo schiacciamento di testa e torace nell’impatto, è stato tempestivamente soccorso dai medici ma i tentativi di rianimarlo si sono rivelati tutti vani.

Incidente stradale mortale nel bresciano, l’autista rischia l’incriminazione per omicidio stradale

Alla guida dell’autoarticolato, con targa bulgara, un uomo della stessa nazionalità. Dopo il tragico incidente, l’autista è rimasto in stato di shock per quanto successo. Alla Polstrada, arrivata con due volanti sul luogo per effettuare i rilievi, l’uomo ha detto di non essersi accorto della presenza del ciclista sulla strada. Adesso potrebbe essere indagato per omicidio stradale. La vittima, Ugo Bresciani, era molto noto nella zona per via della sua professione da idraulico, esercitata per decenni. L’uomo era divorziato e non aveva figlia. Sotto shock tutta la comunità e il fratello di Bresciani, Enrico.

Maria Mento