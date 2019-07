Instagram nasconde i like dai post pubblicato: come reagiranno gli influencer? – VIDEO

Like non più visibili su Instagram, gli influencer in panico di fronte al cambiamento

Con il nuovo aggiornamento Instagram nasconde il numero di like ricevuti sotto ogni post pubblicato.

Il test arriva anche in Italia, ciò per invogliare gli utenti che usano l’applicazione a concentrarsi più sui contenuti postati e non più sul numero di like ricevuti.

Ma come faranno gli influencer? Negli ultimi anni per loro pubblicare i contenuti su Instagram è diventato un vero e proprio lavoro, questo test potrebbe cambiare moltissimo il loro mondo.

Tara Hopkins, Head of Public Policy EMEA di Instagram, in merito al test ha spiegato: “Vogliamo aiutare le persone a porre l’attenzione su foto e video condivisi e non su quanti Like ricevono.”

E ancora: “Vogliamo che Instagram sia un luogo dove tutti possano sentirsi liberi di esprimersi. Stiamo avviando diversi test in più paesi per apprendere dalla nostra comunità globale come questa iniziativa possa migliorare l’esperienza su Instagram.”

Al momento si tratta solo di un test e non di una decisione definitiva, come reagiranno gli influencer al cambiamento?!

Sara Fonte